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Yeşilçam'ın Yakışıklı Jönleri Podyumları Arşınlayan Modeller Olsaydı Nasıl Gözükürlerdi?

Yeşilçam'ın Yakışıklı Jönleri Podyumları Arşınlayan Modeller Olsaydı Nasıl Gözükürlerdi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 12:01

@yapayzekacann adlı kullanıcı, teknolojinin velinimeti, aklımıza gelen hemen hemen her şeyi gerçekleştiren yapay zekaya 'Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri günümüzde podyumları arşınlayan modeller olsaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu! Sonuçlar 'Ne varsa bizim jönlerde var!' dedirtti. 

Hazırsanız başlayalım! 🚀🙈

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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Kendisi aklımıza gelen fakat eskiden şak diye görselleştiremediğimiz tüm cin fikirleri hemencecik hayata geçirmemize yardımcı oluyor sağ olsun!

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Kendisi aklımıza gelen fakat eskiden şak diye görselleştiremediğimiz tüm cin fikirleri hemencecik hayata geçirmemize yardımcı oluyor sağ olsun!

Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı yapay zekanın hünerlerini düzenli olarak kullanılıyor, çok da sevilerek takip ediliyor. Biraz ilginiz varsa mutlaka denk gelmişsinizdir, @yapayzekacannn adlı kullanıcı da onlardan biri! Bu sefer sorusu: "Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri günümüzde podyumları arşınlayan modeller olsaydı nasıl gözükürdü?" Hazırsanız başlıyoruz!

Birçok sosyal medya kullanıcısı yapay zekanın hünerlerini düzenli olarak kullanılıyor, çok da sevilerek takip ediliyor. Biraz ilginiz varsa mutlaka denk gelmişsinizdir, @yapayzekacannn adlı kullanıcı da onlardan biri! Bu sefer sorusu: "Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri günümüzde podyumları arşınlayan modeller olsaydı nasıl gözükürdü?" Hazırsanız başlıyoruz!

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