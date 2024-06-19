Yeşilçam'ın Yakışıklı Jönleri Podyumları Arşınlayan Modeller Olsaydı Nasıl Gözükürlerdi?

@yapayzekacann adlı kullanıcı, teknolojinin velinimeti, aklımıza gelen hemen hemen her şeyi gerçekleştiren yapay zekaya 'Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri günümüzde podyumları arşınlayan modeller olsaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu! Sonuçlar 'Ne varsa bizim jönlerde var!' dedirtti.

Hazırsanız başlayalım! 🚀🙈