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Yapay Zeka Yine Döktürdü: Efsane Barış Manço ve Cem Karaca, Mabel Matiz'in Düldül'üyle Bir Araya Geldi!

Yapay Zeka Yine Döktürdü: Efsane Barış Manço ve Cem Karaca, Mabel Matiz'in Düldül'üyle Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 20:30

@aimuzikler adlı hesabın yapay zekayla Barış Manço ve Cem Karaca'ya yaptırdığı Düldül düeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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Yapay zeka hayatımıza girdiği günden beri büyük bir hızla bize gerçeği sorgulatıyor, olmaz dediğimiz ne varsa da olduruyor biliyorsunuz!

Yapay zeka hayatımıza girdiği günden beri büyük bir hızla bize gerçeği sorgulatıyor, olmaz dediğimiz ne varsa da olduruyor biliyorsunuz!

Daha önce iki efsane isim Müslüm Gürses ve Zeki Müren'in modern zaman parçalarını yapay zekayla söylemesine şahit olmuş, hayran kalmıştık hatırlarsanız...

Daha önce iki efsane isim Müslüm Gürses ve Zeki Müren'in modern zaman parçalarını yapay zekayla söylemesine şahit olmuş, hayran kalmıştık hatırlarsanız...

Zeki Müren'in yapay zeka sayesinde 100. yıl marşı Parla'yı söylediği anlardan bu yazımızda 👇

Müslüm Gürses'in yapay zekayla Köfn'in meşhur şarkısı "Bir Tek Ben Anlarım"ı söylediği anlardan da bu yazımızda bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre efsaneler arasında yer alacak yeni bir yapay zeka şarkısı eklendi listeye! Kendine özgü tarzıyla sık sık gündem olan, şarkılarıyla içimizi yakan Mabel Matiz'in Düldül'ünü dinlemişsinizdir!

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre efsaneler arasında yer alacak yeni bir yapay zeka şarkısı eklendi listeye! Kendine özgü tarzıyla sık sık gündem olan, şarkılarıyla içimizi yakan Mabel Matiz'in Düldül'ünü dinlemişsinizdir!

Matiz'in Düldül'ü @aimuzikler hesabının yapay zeka projesiyle Barış Manço ve Cem Karaca düetine evrildi... ❤️

Matiz'in Düldül'ü @aimuzikler hesabının yapay zeka projesiyle Barış Manço ve Cem Karaca düetine evrildi... ❤️

İki efsanenin sesini Mabel Matiz'in Düldül'ünü söylerken duyanların tüyleri diken diken oldu, yapay zeka yine ve yeniden kendine hayran bıraktı. Önce kulaklarınızın pasını silelim!

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Sonra da kim ne demiş beraber bakalım hadi!👇

Sonra da kim ne demiş beraber bakalım hadi!👇

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Ne Cem Karaca'nın sesine benziyor ne de Barış Manço'nun...