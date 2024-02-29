Berfu Yenenler, Derya Uluğ ile Benzetilmesine Yükseldi: Konu "Aynı Estetikçi" Meselesine Kayınca Dumur Oldu

Son zamanlarda YouTube'da yaptığı 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programıyla ve programındaki hal ve hareketleriyle gündem olan Berfu Yenenler, son konuğu Derya Uluğ ile benzerlik yorumlarına epey yükseldi! Fakat benzerlik meselesi sosyal medya kullanıcılarının huzuruna sunulunca işler değişti! Detaylar 👇