Berfu Yenenler, Derya Uluğ ile Benzetilmesine Yükseldi: Konu "Aynı Estetikçi" Meselesine Kayınca Dumur Oldu
Berfu Yenenler, Derya Uluğ ile Benzetilmesine Yükseldi: Konu "Aynı Estetikçi" Meselesine Kayınca Dumur Oldu
Son zamanlarda YouTube'da yaptığı 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programıyla ve programındaki hal ve hareketleriyle gündem olan Berfu Yenenler, son konuğu Derya Uluğ ile benzerlik yorumlarına epey yükseldi! Fakat benzerlik meselesi sosyal medya kullanıcılarının huzuruna sunulunca işler değişti! Detaylar 👇
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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, o günden bu yana gündemden hiç düşmedi biliyorsunuz.
Hatta Berfu, son zamanlarda eşinden daha ön planda desek yalan olmaz! Şimdilerde birçok farklı projede eşiyle beraber alan yer alan Berfu Yenenler, aynı zamanda YouTube'da da kendi talk showunu sunuyor.
"Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" başladığı günden beri büyük dikkat çekiyor ve sık sık dillere düşüyor. Bunun sebebi ise seveni bol olduğu kadar sevmeyeni de bol olan Berfu Yenenler'in kimileri tarafından "itici" bulunan tavırları ve konuklarıyla arasında geçen samimi olduğu kadar fazla dobra olan sohbetleri!
Öyle ya da böyle tüm gözleri üzerine toplamayı başarıyor kendisi ve talk showunun her bölümü sosyal medyada mutlaka yayılıyor ve yorumlanıyor.
Geçtiğimiz dakikalarda ise son konuğu Derya Uluğ ile çektiği bölümle gündeme oturdu Berfu Yenenler.
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Programın altına gelen "ikiz gibisiniz", "çok benziyorsunuz" yorumlarına yükselen Berfu, "Cidden çok benziyoruz ya hiç fark etmemişiz" çıkışında bulunduğu bir hikaye paylaştı.
Böylece, biraz da kendi konuyu tartışmaya açmış oldu! Berfu Yenenler'in hikayesini paylaşıp yorumu sosyal medya kullanıcılarına bırakan magazin hesapları "estetik" eleştirilerinin yağmasına sebep oldu.
Berfu Yenenler ve Derya Uluğ'un benzerlikten çok aynı estetik müdahalelere sahip olduklarını düşünenler, hem hepsi birbirine benzeyen ünlüler hem de ikilinin "benzerliği" hakkında iki çift laf etmeden duramadı! 😂
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O zaman söz sizde! Sizce Derya Uluğ ve Berfu Yenenler'inki benzerlik mi estetik kurbanlığı mı?
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