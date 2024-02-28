Mimikleri Dillere Düşen Afra Saraçoğlu'ndan "Gündem Olma Çabaları?" Dedirten Umrumda Değilsiniz Havaları!
Mimikleri Dillere Düşen Afra Saraçoğlu'ndan "Gündem Olma Çabaları?" Dedirten Umrumda Değilsiniz Havaları!
Geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesinde verdiği röportajdaki tuhaf mimikleri sebebiyle dillere fena düşen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından 'umrumda değilsiniz' havalarında bir poz paylaşıp, birtakım değişikliklere gitti!
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Kimilerinin öve öve, kimilerinin de eleştire eleştire bitiremediği güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
Mert Yazıcıoğlu'na çifte ihanetin ardından Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu, sosyal medyayı ikiye bölmüştü hatırlarsanız.
İkiliyi yüzyılın çifti ilan eden sadık fanları olduğu kadar bu ilişkiyi "yapmacık" ve "sahte" olarak değerlendirenler de olduğundan hemen hemen her gün masaya yatırılan bir ilişki haline geldi onlarınki.
Belki denk gelmişsinizdir, Yalı Çapkını'nın biricik başrolü Afra Saraçoğlu, dün Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazandı.
Gecede verdiği röportaj, özellikle de Mert Ramazan Demir'i sorduklarında girdikleri hal ve tavır üstüne mimikler ciddi alay konusu olmuştu.
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Mert Ramazan Demir'le görüntülendiğinden beri keyfi daha bir yerinde olan Afra Saraçoğlu, sosyal medyada kimilerinin "tatlı" kimilerinin "dünyanın en itici şeyi" olarak değerlendirdiği mimiklerine gelen yorumları görmüş olacak ki beklenmedik bir hamlede bulundu geçtiğimiz saatlerde...
Ödül gecesinde hafızalara kazınan dudak büzme hareketini tekrarladığı yeni bir poz paylaşan Afra Saraçoğlu 👇
Ardından "fırsat bu fırsat" diyerek herkesin diline de keşfetine de düşen röportaj miniğini profil fotoğrafı yaptı...
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