Mimikleri Dillere Düşen Afra Saraçoğlu'ndan "Gündem Olma Çabaları?" Dedirten Umrumda Değilsiniz Havaları!

Bir de üstüne inatçı inkarları eklenince iyice antipati topladılar. Neyse ki geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun evinden çıkarken görüntülenince kaçmayıp gülümsediler de bunca reddedişin gereksiz olduğunu yeniden anlamış olduk...