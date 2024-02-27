Bu Sefer Fena Basıldı: Hadise'nin Yaşça Küçük Ünlü İş İnsanıyla Sarmaş Dolaş Halleri Kafaları Karıştırdı!
Bu Sefer Fena Basıldı: Hadise'nin Yaşça Küçük Ünlü İş İnsanıyla Sarmaş Dolaş Halleri Kafaları Karıştırdı!
Bombayı bırakıyoruz... @muhabironline'dan Akif Yaman'ın kamerasına takılan Hadise, Etiler'de bir mekanda kendinden yaşça küçül Ayaydın şirketlerinin veliahtıyla fazla samimi bir şekilde görüntülendi...
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Attığı her adım, kurduğu her cümle, yaptığı her kombin, ettiği her dans olay olan Hadise, şarkıları ve sahne performanslarından çok özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor biliyorsunuz.
Kimileri tarafından "aşk kadını" olarak tanımlanan, fakat aşkta bir türlü dikiş tutturamayan şarkıcı, sevgili seçimleriyle sık sık masaya yatırılıyor.
Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşklardan ve arada kaynayan birçok iddiadan sonra gerçek aşkı Mehmet Dinçerler'de bulduğuna inanan Hadise, 2022 yılında aniden sade bir törenle evlenmiş, beş ay sonra da boşanmıştı hatırlarsanız.
Boşanmadının ardından elbette yeni aşk iddiaları ortaya atıldı ama hepsinin altı boş çıktı. Devamı da gelmedi. E haliyle Hadise'nin şu sıralar aşka küskün olduğunu sanıyorduk biz!
Ta ki Hadise, az önce @muhabironline'dan Akif Yaman'ın kamerasına ünlü bir iş insanıyla sarmaş dolaş takılana kadar!
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Ünlü iş insanı kim derseniz, hemen şöyle açıklayalım; videoda gözüken kişi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın biricik veliahtı Mert Ayaydın.
Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayarak 2017 yılında mezun olan Mert Ayaydın 28 yaşında, yani Hadise'yle aralarında 10 yaş var.
Görüntüler ise takdir edersiniz ki hayli samimi! Dudak dudağalar mı yoksa fazla yakın mesafeden mi konuşuyorlar onu anlamak da pek mümkün değil ama bir şeyler olduğu ortada! Sizce bu "yeni aşk" iddiası jet hızıyla yalanlanır mı, sessiz mi kalınır? Yalanlansa bile ekstra bir samimiyet olmadığına inanacak mıyız inanmayacak mıyız? Hadi yorumlarda buluşalım!
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