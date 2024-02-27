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Eski Sevgilisinden Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Hakkında Korkunç İtiraf: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak Zorunda Kaldı

Eski Sevgilisinden Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Hakkında Korkunç İtiraf: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak Zorunda Kaldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.02.2024 - 22:44

Son dönemlerde Adım Farah ve Kulüp dizilerinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fırat Tanış'ın eski sevgilisinden kendisi hakkında korkunç bir itiraf geldi!

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Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Aziz ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer almış ünlü oyuncu Fırat Tanış'ı tanıyorsunuzdur.

Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Aziz ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer almış ünlü oyuncu Fırat Tanış'ı tanıyorsunuzdur.

En son Adım Farah ve Kulüp dizisindeki oyunculuk performansıyla parlayan Fırat Tanış, zaman zaman özel hayatıyla da gündem olan isimler arasında yer alıyor.

En son Adım Farah ve Kulüp dizisindeki oyunculuk performansıyla parlayan Fırat Tanış, zaman zaman özel hayatıyla da gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, bundan iki sene öncesine kadar sekiz senelik bir evliliği vardı kendisinin. Bu evlilikten bir de kızı olan Fırat Tanış, eski eşi Kübra Tanış ile fikren ve ruhen anlaşamadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, bundan iki sene öncesine kadar sekiz senelik bir evliliği vardı kendisinin. Bu evlilikten bir de kızı olan Fırat Tanış, eski eşi Kübra Tanış ile fikren ve ruhen anlaşamadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararının olduğu davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürerek şaşırtmış, minik kızlarının velayeti annesinde kalmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararının olduğu davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürerek şaşırtmış, minik kızlarının velayeti annesinde kalmıştı.

Boşanmanın hemen ardından Etiler'de başka bir kadınla görülen Fırat Tanış, jet hızıyla yeni bir aşka yelken açmıştı.

Boşanmanın hemen ardından Etiler'de başka bir kadınla görülen Fırat Tanış, jet hızıyla yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Fırat Tanış ve İklim Tankan'la uzunca bir süre devam eden birliktelikleri boyunca birkaç kez beraber görüntülendiler, fakat bu da yürümedi.

Fırat Tanış ve İklim Tankan'la uzunca bir süre devam eden birliktelikleri boyunca birkaç kez beraber görüntülendiler, fakat bu da yürümedi.

Hatta aralık ayında Fırat Tanış'ın kalbini yeni birine kaptırdığı dedikoduları dolanmaya başlamıştı. Yeni sevgilisinin ise İstanbullu Gelin” ve “Kulüp” gibi yapımlarda imzası bulunan yönetmen Zeynep Günay olduğu iddia edilmişti.

Hatta aralık ayında Fırat Tanış'ın kalbini yeni birine kaptırdığı dedikoduları dolanmaya başlamıştı. Yeni sevgilisinin ise İstanbullu Gelin” ve “Kulüp” gibi yapımlarda imzası bulunan yönetmen Zeynep Günay olduğu iddia edilmişti.

Fakat geçtiğimiz dakikalarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.

Fakat geçtiğimiz dakikalarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.

Fırat Tanış'la ilişkisini eylül ayının sonunda, yani beş ay önce bitirdiğini vurgulayan İklim Tankan, psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Fırat Tanış'la ilişkisini eylül ayının sonunda, yani beş ay önce bitirdiğini vurgulayan İklim Tankan, psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

Açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. 

Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. 

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. 

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. 

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. 

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum. 

Kamuoyuna saygıyla, Iklim Tamkan

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