Eski Sevgilisinden Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Hakkında Korkunç İtiraf: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak Zorunda Kaldı
Eski Sevgilisinden Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Hakkında Korkunç İtiraf: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak Zorunda Kaldı
Son dönemlerde Adım Farah ve Kulüp dizilerinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fırat Tanış'ın eski sevgilisinden kendisi hakkında korkunç bir itiraf geldi!
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Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Aziz ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer almış ünlü oyuncu Fırat Tanış'ı tanıyorsunuzdur.
En son Adım Farah ve Kulüp dizisindeki oyunculuk performansıyla parlayan Fırat Tanış, zaman zaman özel hayatıyla da gündem olan isimler arasında yer alıyor.
Belki denk gelmişsinizdir, bundan iki sene öncesine kadar sekiz senelik bir evliliği vardı kendisinin. Bu evlilikten bir de kızı olan Fırat Tanış, eski eşi Kübra Tanış ile fikren ve ruhen anlaşamadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararının olduğu davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürerek şaşırtmış, minik kızlarının velayeti annesinde kalmıştı.
Boşanmanın hemen ardından Etiler'de başka bir kadınla görülen Fırat Tanış, jet hızıyla yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Fırat Tanış ve İklim Tankan'la uzunca bir süre devam eden birliktelikleri boyunca birkaç kez beraber görüntülendiler, fakat bu da yürümedi.
Hatta aralık ayında Fırat Tanış'ın kalbini yeni birine kaptırdığı dedikoduları dolanmaya başlamıştı. Yeni sevgilisinin ise İstanbullu Gelin” ve “Kulüp” gibi yapımlarda imzası bulunan yönetmen Zeynep Günay olduğu iddia edilmişti.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.
Fırat Tanış'la ilişkisini eylül ayının sonunda, yani beş ay önce bitirdiğini vurgulayan İklim Tankan, psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.
Açıklamasının tamamı ise şu şekilde;
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