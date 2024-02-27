Mert Yazıcıoğlu'yla Ödül Gecesinde Pişti Olan Afra Saraçoğlu'nun Halleri de Mimikleri de Dillere Fena Düştü!
Mert Yazıcıoğlu'yla Ödül Gecesinde Pişti Olan Afra Saraçoğlu'nun Halleri de Mimikleri de Dillere Fena Düştü!
Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde 'yılın en iyi kadın oyuncusu' ödülünü alan Afra Saraçoğlu, olaylı ayrıldığı Mert Yazıcıoğlu'yla pişti oldu. Hem Mert Ramazan Demir'in sorulduğu röportajda yaptığı mimikler, hem de gergin halleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Aylardır gündemimizi meşgul eden, sürekli bir gizem içinde aşk yaşayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun karmaşık hikayesini bilmeyeniniz yoktur herhalde.
Yine de kısa bir özet geçmek gerekirse; Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık beraberliğini aniden bitiren Afra Saraçoğlu'nun yeni rol arkadaşı ve hem sevgilisinin hem de kendisinin arkadaşı olan Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı.
Ardından ikili bu aşkı inkarla yalanladı fakat aralarındaki çekimi belli ettikleri birçok an hem yakın arkadaş çevresinden (Kubilay Aka tartışması mesela...) hem de sosyal medyadan büyük tepki çekti.
Neyse ki sonradan tüm bu yalanlamaların koca bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı, aşıklar yaz tatilinde denizde öpüşürken yakalandı.
Ama bu da bir şey değiştirdi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu da aşk yaşadıklarını, sevgili olduklarını reddetmeye devam etti.
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Ta ki geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun evinden 32 diş beraber ayrıldıkları görüntülenene kadar... Nihayet aşkı saklamayacaklar diye düşündük haliyle!
Dönelim konumuza! Geçtiğimiz gece Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazanan Afra Saraçoğlu yine tüm gözleri üzerine çekti.
Ama aynı gece eski sevgilisi, sürekli karma muhabbetlerinin dönmesine sebep olan Mert Yazıcıoğlu'nun da orada olduğu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Hal böyle olunca, Afra'ya hayran kitlenin dışında kalan ve tüm bu aşk meseleleri yüzünden kurulanlar geceyi Mert'in de orada olduğu bilgisiyle izlemeye başladı.
Önce Mert Ramazan Demir'in sorulduğu röportajda yine ve yeniden şaşırtmayarak "özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum" vurgusu yapan Afra Saraçoğlu'nun enteresan mimikleri olay oldu.
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Sonra da Mert Yazıcıoğlu sahnedeyken oturduğu masadaki "masum" tavırları göze battı!
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