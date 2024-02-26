Aşk Doludizgin: Birlikte Köln Tatiline Çıkan Taze Sevgililer Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Romantizme Doyamadı!
Aşk Doludizgin: Birlikte Köln Tatiline Çıkan Taze Sevgililer Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Romantizme Doyamadı!
Taze aşıklar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkilerini halka duyurmaya karar verdi!
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Geçtiğimiz günlerde ortalık epey sürpriz bir aşk dedikodusuyla çalkalandı biliyorsunuz!
Yıllardır birbirinden başarılı projelerde inanılmaz başarılı bir oyunculuk sergileyen, güzelliği ve samimi halleriyle gönlümüzde taht kurmuş Birce Akalay 👇
Ve kendisi gibi oyuncu olan karizmatik Hakan Kurtaş'tan bahsediyoruz!
Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay, sık sık yakın dostu İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla gündeme geliyor, fakat ikili aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını net bir şekilde birden çok kez dile getirmişti hatırlarsanız.
Zaman içerisinde Birce Akalay'ın yalnızlığına o kadar alıştık ki aynı camiadan başka bir isimle aşk yaşıyor oluşu hepimizi gafil avlamıştı!
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Geçtiğimiz saatlerde ise peş peşe yeni doğrulamalar geldi çiftten, üstelik beraber ilk tatillerine bile çıktıklarını öğrendik!
Küçük bir Köln kaçamağı yapan çift, Instagram hesaplarındaki yeni paylaşımlarında birbirlerini etiketlediler.
Ve bu beklenmedik aşkı halka duyurup "Bizi daha çok göreceksiniz" sinyalini de verdiler... Umuyoruz ki çok mutlu olursunuz! ❤️
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