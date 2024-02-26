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Aşk Doludizgin: Birlikte Köln Tatiline Çıkan Taze Sevgililer Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Romantizme Doyamadı!

Aşk Doludizgin: Birlikte Köln Tatiline Çıkan Taze Sevgililer Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Romantizme Doyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.02.2024 - 16:18

Taze aşıklar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkilerini halka duyurmaya karar verdi!

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Geçtiğimiz günlerde ortalık epey sürpriz bir aşk dedikodusuyla çalkalandı biliyorsunuz!

Geçtiğimiz günlerde ortalık epey sürpriz bir aşk dedikodusuyla çalkalandı biliyorsunuz!

Yıllardır birbirinden başarılı projelerde inanılmaz başarılı bir oyunculuk sergileyen, güzelliği ve samimi halleriyle gönlümüzde taht kurmuş Birce Akalay 👇

Yıllardır birbirinden başarılı projelerde inanılmaz başarılı bir oyunculuk sergileyen, güzelliği ve samimi halleriyle gönlümüzde taht kurmuş Birce Akalay 👇

Ve kendisi gibi oyuncu olan karizmatik Hakan Kurtaş'tan bahsediyoruz!

Ve kendisi gibi oyuncu olan karizmatik Hakan Kurtaş'tan bahsediyoruz!

Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay, sık sık yakın dostu İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla gündeme geliyor, fakat ikili aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını net bir şekilde birden çok kez dile getirmişti hatırlarsanız.

Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay, sık sık yakın dostu İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla gündeme geliyor, fakat ikili aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını net bir şekilde birden çok kez dile getirmişti hatırlarsanız.

Zaman içerisinde Birce Akalay'ın yalnızlığına o kadar alıştık ki aynı camiadan başka bir isimle aşk yaşıyor oluşu hepimizi gafil avlamıştı!

Zaman içerisinde Birce Akalay'ın yalnızlığına o kadar alıştık ki aynı camiadan başka bir isimle aşk yaşıyor oluşu hepimizi gafil avlamıştı!
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Fakat gelin görün ki, 14 Şubat'ta beraber sinemaya gittiği ve bir ilişki yaşadığı iddia edilen çift, bu iddiaları yalanlamadı gerçekten de. Birce Akalay, fandom hesabının bu yeni aşk haberine verdiği tepkiyi beğenerek, yeni sevgilisini doğrulamış oldu.

Geçtiğimiz saatlerde ise peş peşe yeni doğrulamalar geldi çiftten, üstelik beraber ilk tatillerine bile çıktıklarını öğrendik!

Geçtiğimiz saatlerde ise peş peşe yeni doğrulamalar geldi çiftten, üstelik beraber ilk tatillerine bile çıktıklarını öğrendik!

Küçük bir Köln kaçamağı yapan çift, Instagram hesaplarındaki yeni paylaşımlarında birbirlerini etiketlediler.

Küçük bir Köln kaçamağı yapan çift, Instagram hesaplarındaki yeni paylaşımlarında birbirlerini etiketlediler.

Ve bu beklenmedik aşkı halka duyurup "Bizi daha çok göreceksiniz" sinyalini de verdiler... Umuyoruz ki çok mutlu olursunuz! ❤️

Ve bu beklenmedik aşkı halka duyurup "Bizi daha çok göreceksiniz" sinyalini de verdiler... Umuyoruz ki çok mutlu olursunuz! ❤️

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