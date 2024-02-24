Zeki Müren'in Kuzeninden Filmle İlgili İddialar Hakkında Açıklama: "Onunla Bu Yolda Yürümeyi Ben İstedim"
Zeki Müren'in Kuzeninden Filmle İlgili İddialar Hakkında Açıklama: "Onunla Bu Yolda Yürümeyi Ben İstedim"
Yapımcılığı Mustafa Uslu'nun üsteleneceği Zeki Müren filmi ile ilgili çıkan iddialar ortalığı ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Filmin izinsiz çekildiği ile ilgili dedikodulara ilk açıklama Mustafa Uslu'dan gelmişti. Birkaç saat önce Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner de yaşananlara tepki gösterdi...
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Belki denk gelmişsinizdir, bundan birkaç ay önce sanat güneşimiz Zeki Müren'in hayatının film olacağı açıklanmış, sevenleri de çok heyecanlanmıştı.
Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran en kült biyografi filmilerine imza atan Mustafa Uslu, Zeki Müren filminin yapımcılığını üstleneceğini ve inanılmaz hazırlıkların yolda olduğunu duyurmuştu.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda filmle ilgili tatsız iddialar ortaya atıldı. Sabah'tan Atakan Irmak, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'nın film haberlerini duyduktan sonra ayaklandığını ve yasal yollara başvurduğunu iddia etti.
İddialar alıp başını gidince, yapımcı Mustafa Uslu'dan da açıklama geldi tabii.
Geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili bir açıklama da Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'den geldi.
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Büyük bir efsane söz konusu olduğunda tüm bunların yaşanabileceğinin aşikar olduğunu kabul eden Özlem Güner, vakıflarla bir çatışma yaşanmadığını, yasal süreç gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve Mustafa Uslu'yla bu yolda beraber yürümeyi kendisinin talep ettiğini vurguladı.
Ayrıca filmin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili son noktayı da kendisi koydu.
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