Zeki Müren'in Kuzeninden Filmle İlgili İddialar Hakkında Açıklama: "Onunla Bu Yolda Yürümeyi Ben İstedim"

Yanlış bir bilgiden yola çıkarak yapılan bir haber. Büyük bir EFSANE söz konusu olduğunda bunların hepsinin yaşanabilecek olduğu aşikardır. Ben, Zeki Müren'in ailesi, yeğeni, sırdaşı, gerçek dostu, en sevdiği olarak bu yola çıktım ve Mustafa Uslu dan bu yolda birlikte yürümeyi ben istedim. Gelecek nesillere yeni jenerasyona, en doğru, en gerçek şekilde bu efsaneyi anlatmak ve kalıcı bir eser bir başyapıt bırakmak istedim.

Ve de her iki vakıf da baştacımızdır. Benim hikayem, gerçeğim, öyküm Mustafa Uslu'nun muhteşem ekibi tarafından senaryo haline getirildi ve de her iki vakıf tarafından da en ince detayına kadar incelendi, tarafıma değerli görüş ve beğenilerini bildirdiler. Şu anda durup bekleme nedenimiz ise, vakıflarla konjonktürel olarak zamanlama konusunda kısa bir süre erteleme sürecine girme kararımızdır. Ne vakıflarla bir hukuki süreç yaşamaktayız ne de Mustafa Uslu izinsiz bir şekilde böyle bir yola girmiştir. Bu asılsız haberleri güzelliklerin yaşanmasına engel olma çabası gibi görüyorum ya da yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını.

Evet ben TARAFIM. Zeki Müren tarafıyım. Yaşadığım sürece onun kişilik haklarına yapılan, yapılabilecek tüm saldırılara siper olanım, hiçbir çıkar gözetmeksizin. Sadece ona olan SEVGİ ve VEFA BORCUMLA.

Gerçekleri bilmek hakkınız diye düşündüğüm için bu bilgilendirmeyi yapmak istedim tüm üzülen SEVENLERİ için. Ve de Mustafa Uslu'ya yapılan haksız ithamlar için. Ve de vakıflarla bir çatışma içinde olduğumuz zannı yaratıldığı ve bunun doğru olmadığının bilinmesi için.

SEVGİM ve SAYGIMLA ZEKİ MÜREN AİLESİ ADINA ÖZLEM GÜNER