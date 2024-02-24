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Zeki Müren'in Kuzeninden Filmle İlgili İddialar Hakkında Açıklama: "Onunla Bu Yolda Yürümeyi Ben İstedim"

Zeki Müren'in Kuzeninden Filmle İlgili İddialar Hakkında Açıklama: "Onunla Bu Yolda Yürümeyi Ben İstedim"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
24.02.2024 - 19:19

Yapımcılığı Mustafa Uslu'nun üsteleneceği Zeki Müren filmi ile ilgili çıkan iddialar ortalığı ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Filmin izinsiz çekildiği ile ilgili dedikodulara ilk açıklama Mustafa Uslu'dan gelmişti. Birkaç saat önce Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner de yaşananlara tepki gösterdi...

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Belki denk gelmişsinizdir, bundan birkaç ay önce sanat güneşimiz Zeki Müren'in hayatının film olacağı açıklanmış, sevenleri de çok heyecanlanmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, bundan birkaç ay önce sanat güneşimiz Zeki Müren'in hayatının film olacağı açıklanmış, sevenleri de çok heyecanlanmıştı.

Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran en kült biyografi filmilerine imza atan Mustafa Uslu, Zeki Müren filminin yapımcılığını üstleneceğini ve inanılmaz hazırlıkların yolda olduğunu duyurmuştu.

Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran en kült biyografi filmilerine imza atan Mustafa Uslu, Zeki Müren filminin yapımcılığını üstleneceğini ve inanılmaz hazırlıkların yolda olduğunu duyurmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat geçtiğimiz dakikalarda filmle ilgili tatsız iddialar ortaya atıldı. Sabah'tan Atakan Irmak, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'nın film haberlerini duyduktan sonra ayaklandığını ve yasal yollara başvurduğunu iddia etti.

Fakat geçtiğimiz dakikalarda filmle ilgili tatsız iddialar ortaya atıldı. Sabah'tan Atakan Irmak, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'nın film haberlerini duyduktan sonra ayaklandığını ve yasal yollara başvurduğunu iddia etti.

Ayrıca kurumların, Mustafa Uslu'nun bu film için herhangi bir 'olur' alınmadığının altını çizerek Zeki Müren filminin çekiminin durdurulmasını talep ettiğini belirtti. Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'in izin verme veya vermeme gibi bir yetkisinin bulunmadığının ve tek yetkilinin miras bırakılan iki vakıf olduğunun da altı çizildi.

Hızla yayılan "filme izin verilmedi ve yasal süreç başladı" iddialarının tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

İddialar alıp başını gidince, yapımcı Mustafa Uslu'dan da açıklama geldi tabii.

İddialar alıp başını gidince, yapımcı Mustafa Uslu'dan da açıklama geldi tabii.

'Bizler, Dijital Sanatlar olarak Zeki Müren'in hayatını konu alan bir film projesini kendisinden gelen talep üzerine yeğeni Özlem Günar ile birlikte hazırlık ve senaryo aşamasında yürüttük. Bu süreçte, Zeki Müren'in mirasını taşıyan ve değerlerini yansıtan iki güzide vakfımızı asla göz ardı etmedik' ifadelerini kullanan Uslu, yaşananların negatif algı yaratmak için yapıldığının altını çizdi ve asılsız haberlerle hukuk nezdinde mücadele edeceğini söyledi.

Yalan olduğu belirtilen haberlerle ilgili yayınlanan basın bülteninin ve Mustafa Uslu'nun 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamanın detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili bir açıklama da Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'den geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili bir açıklama da Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'den geldi.
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Büyük bir efsane söz konusu olduğunda tüm bunların yaşanabileceğinin aşikar olduğunu kabul eden Özlem Güner, vakıflarla bir çatışma yaşanmadığını, yasal süreç gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve Mustafa Uslu'yla bu yolda beraber yürümeyi kendisinin talep ettiğini vurguladı.

Büyük bir efsane söz konusu olduğunda tüm bunların yaşanabileceğinin aşikar olduğunu kabul eden Özlem Güner, vakıflarla bir çatışma yaşanmadığını, yasal süreç gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve Mustafa Uslu'yla bu yolda beraber yürümeyi kendisinin talep ettiğini vurguladı.

Ayrıca filmin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili son noktayı da kendisi koydu.

Ayrıca filmin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili son noktayı da kendisi koydu.

Yanlış bir bilgiden yola çıkarak yapılan bir haber. Büyük bir EFSANE söz konusu olduğunda bunların hepsinin yaşanabilecek olduğu aşikardır. Ben, Zeki Müren'in ailesi, yeğeni, sırdaşı, gerçek dostu, en sevdiği olarak bu yola çıktım ve Mustafa Uslu dan bu yolda birlikte yürümeyi ben istedim. Gelecek nesillere yeni jenerasyona, en doğru, en gerçek şekilde bu efsaneyi anlatmak ve kalıcı bir eser bir başyapıt bırakmak istedim. 

Ve de her iki vakıf da baştacımızdır. Benim hikayem, gerçeğim, öyküm Mustafa Uslu'nun muhteşem ekibi tarafından senaryo haline getirildi ve de her iki vakıf tarafından da en ince detayına kadar incelendi, tarafıma değerli görüş ve beğenilerini bildirdiler. Şu anda durup bekleme nedenimiz ise, vakıflarla konjonktürel olarak zamanlama konusunda kısa bir süre erteleme sürecine girme kararımızdır. Ne vakıflarla bir hukuki süreç yaşamaktayız ne de Mustafa Uslu izinsiz bir şekilde böyle bir yola girmiştir. Bu asılsız haberleri güzelliklerin yaşanmasına engel olma çabası gibi görüyorum ya da yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını. 

Evet ben TARAFIM. Zeki Müren tarafıyım. Yaşadığım sürece onun kişilik haklarına yapılan, yapılabilecek tüm saldırılara siper olanım, hiçbir çıkar gözetmeksizin. Sadece ona olan SEVGİ ve VEFA BORCUMLA. 

Gerçekleri bilmek hakkınız diye düşündüğüm için bu bilgilendirmeyi yapmak istedim tüm üzülen SEVENLERİ için. Ve de Mustafa Uslu'ya yapılan haksız ithamlar için. Ve de vakıflarla bir çatışma içinde olduğumuz zannı yaratıldığı ve bunun doğru olmadığının bilinmesi için. 

SEVGİM ve SAYGIMLA ZEKİ MÜREN AİLESİ ADINA ÖZLEM GÜNER

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