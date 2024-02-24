Yapımcı Mustafa Uslu'ya Dava: Sanat Güneşi Zeki Müren Filmi Yüzünden Mirasçıları Ayaklandı!
Yapımcı Mustafa Uslu'ya Dava: Sanat Güneşi Zeki Müren Filmi Yüzünden Mirasçıları Ayaklandı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Yapımcı Mustafa Uslu Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi filmlerde imza attıktan sonra Sanat Güneşi Zeki Müren'in de hayatını film yapacağını duyurmuştu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, usta sanatçının mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı izin alınmadığı gerekçesiyle Uslu'ya dava açtı!
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Ülkemizde, tarihimizde önemli izler bırakmış birbirinden kıymetli isimlerin hayatlarını beyazperdeye uyarlayan Mustafa Uslu Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Uslu, geçtiğimiz yıllarda Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi gişe rekoru kıran filmlerin altına imzasını atarak herkesten takdir toplamıştı.
2023 yılının Eylül ayında yepyeni bir proje için kollarını sıvadğını duyuran ünlü yapımcı bu sefer de Türk Sanat Müziği'ne çok kıymetli eserler bırakan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını sinemaya uyarlayacağını açıklamıştı.
Mustafa Uslu bir açıklamasında, filmin başrolünde Tarkan'ın olmasını dile getirmiş ancak Megastar'ın bir hafta düşündükten sonra buna sıcak bakmadığını ifade etmişti.
Ardından yeni açıklamasıyla karşımıza çıkan Mustafa Uslu, Zeki Müren'e tenör Ersin Faikzade'nin hayat vereceğini tüm sinemaseverlerle paylaşmıştı.
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Son zamanlarda biyografi türündeki filmler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Neşet Ertaş filmi "Bozkırın Tezenesi", Cem Karaca'nın filmi derken yapımlar ya vizyondan kaldırılıyor ya da yasaklanıyor.
Çekimlerinin gizlilikle yürütüldüğü ifade edilen Zeki Müren filminin çekimlerinin gizlilik içerisinde yürütüldüğüne dair haberler kulislerde dolaşmaya başlamıştı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, usta sanatçının tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, bu haberleri duyduktan sonra ayaklanıp yasal yollara başvurdu.
Zeki Müren'in yasal mirasçıları Türk Eğitim ve Mehmetçik Vakfı, Müren'in hayatını kaybetmeden ölmeden mal varlığını kurumlarına bıraktıklarının altını çizerek; Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.
Kurumlar, Mustafa Uslu'nun bu film için herhangi bir 'olur' alınmadığının altını çizerek Zeki Müren filminin çekiminin durdurulmasını talep etti.
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Öte yandan, gizlilik içinde çekilen filmin süreci için Zeki Müren'in öz yeğeni Özlem Güner'den izin alındığı söylendi.
Özlem Güner'in izin verme-vermeme gibi bir yetkisinin bulunmadığının ve tek yetkilinin miras bırakılan iki vakıf olduğunun altı çizildi. Film hakında da ihtiyati tedbir talep edildi.
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