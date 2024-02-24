Yapımcı Mustafa Uslu'ya Dava: Sanat Güneşi Zeki Müren Filmi Yüzünden Mirasçıları Ayaklandı!

Yapımcı Mustafa Uslu Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi filmlerde imza attıktan sonra Sanat Güneşi Zeki Müren'in de hayatını film yapacağını duyurmuştu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, usta sanatçının mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı izin alınmadığı gerekçesiyle Uslu'ya dava açtı!