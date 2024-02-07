Cem Karaca'nın Ailesinde Kriz Çıktı! Filmin Durdurma Süreci Kesinleşmiş Oldu: Teminat Bedelini Yatırdı
Cem Karaca'nın Ailesinde Kriz Çıktı! Filmin Durdurma Süreci Kesinleşmiş Oldu: Teminat Bedelini Yatırdı
26 Ocak tarihinde vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı ''Cem Karaca’nın Gözyaşları'' filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırdı.
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Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Namus Belası gibi unutulmaz şarkıların sahibi Cem Karaca’nın hayatını, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.
Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı.
8 Şubat 2004’te aramızdan ayrılan efsane sanatçının eşi İlkim Karaca, filmin kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca’yı tüm gerçekliğiyle yeterince anlatacağına inanmadığını açıkladı ve harekete geçti.
Mahkeme 26 Ocak’ta gösterime giren, İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı 90 milyon bütçeli filmin durdurulması için 3,5 milyon teminat bedelinin yatırılmasına karar verdi. Bu süre bugün akşam sona eriyordu.
Mahkemenin belirlediği son günde İlkim Karaca tarafından 3,5 milyon teminatının yatırıldığı öğrenildi. İki haftada 180 bin 434 kişilik gişe yapan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya imzalı filmin mahkeme kararıyla durduruma süreci kesinleşmiş oldu.
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Daha önce Neşet Ertaş’ın çocukları da Mustafa Uslu’nın çektiği filmin durdurulmasını için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme aileyi haklı bulup filmin vizyona girmesini engellemişti.
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