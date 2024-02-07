Cem Karaca'nın Ailesinde Kriz Çıktı! Filmin Durdurma Süreci Kesinleşmiş Oldu: Teminat Bedelini Yatırdı

26 Ocak tarihinde vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı ''Cem Karaca’nın Gözyaşları'' filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırdı.