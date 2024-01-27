Mahkeme Kararını Verdi: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filminin Gösterimi Durdurulacak
Mahkeme Kararını Verdi: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filminin Gösterimi Durdurulacak
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Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Namus Belası gibi unutulmaz şarkıların sahibi Cem Karaca’nın hayatını, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.
12punto’da yer alan habere göre; mahkemesi devam eden yargılamada ara karar verildi. Bu karara göre filmin yayımlanması durduruldu. İcra daireleri durdurma için yetkili kılındı.
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü..." İfadelerini kullanmıştı.
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Teyze kaç para istiyorsun?
"yok sayılmam" derken? var sayılmak için ne kadar istiyorsunuz? kadındaki hırsa bak mahkeme mahkeme geziyor..
Müslüm Gürses'in eşi film çok tutulunca ilave para istemişti.
bu tip filmlerde aşırı şekilde karşılaşılan bu duruma şaşıran var mı .. Hiç sanmam