Mahkeme Kararını Verdi: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filminin Gösterimi Durdurulacak

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.