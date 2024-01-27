Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Mahkeme Kararını Verdi: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filminin Gösterimi Durdurulacak

Mahkeme Kararını Verdi: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filminin Gösterimi Durdurulacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 15:36

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Namus Belası gibi unutulmaz şarkıların sahibi Cem Karaca’nın hayatını, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Namus Belası gibi unutulmaz şarkıların sahibi Cem Karaca’nın hayatını, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

12punto’da yer alan habere göre; mahkemesi devam eden yargılamada ara karar verildi. Bu karara göre filmin yayımlanması durduruldu. İcra daireleri durdurma için yetkili kılındı.

12punto’da yer alan habere göre; mahkemesi devam eden yargılamada ara karar verildi. Bu karara göre filmin yayımlanması durduruldu. İcra daireleri durdurma için yetkili kılındı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü..." İfadelerini kullanmıştı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü..." İfadelerini kullanmıştı.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
26
6
4
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ali Bal

Teyze kaç para istiyorsun?

KumdanKum

"yok sayılmam" derken? var sayılmak için ne kadar istiyorsunuz? kadındaki hırsa bak mahkeme mahkeme geziyor..

Ali Bal

Müslüm Gürses'in eşi film çok tutulunca ilave para istemişti.

Yasemen Yalçınkaya

bu tip filmlerde aşırı şekilde karşılaşılan bu duruma şaşıran var mı .. Hiç sanmam