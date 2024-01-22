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20 Yıl Sonra Tekrar Sahnedeydi: Cem Karaca, Filminin Galasında Hologram Teknolojisiyle Konser Verdi

20 Yıl Sonra Tekrar Sahnedeydi: Cem Karaca, Filminin Galasında Hologram Teknolojisiyle Konser Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.01.2024 - 02:17

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasında, hologramlarda teknolojisiyle Cem Karaca konseri verildi!

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Bir süre önce ülkemizin en değerli sanatçılarından biri olan Cem Karaca'nın hayatı üzerine bir film yapılacağı duyurulduğunda, başrolü daha önce birçok projede başarılı oyunculuk sergilemiş İsmail Hacıoğlu'nun üstleneceğini öğrenmiş ve kendisini role çok da yakıştırmıştık.

Bir süre önce ülkemizin en değerli sanatçılarından biri olan Cem Karaca'nın hayatı üzerine bir film yapılacağı duyurulduğunda, başrolü daha önce birçok projede başarılı oyunculuk sergilemiş İsmail Hacıoğlu'nun üstleneceğini öğrenmiş ve kendisini role çok da yakıştırmıştık.

Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimlerin de yer aldığı filmin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimlerin de yer aldığı filmin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasında herkes tam takım hazır boy gösterirken, başrollerden biri olan Melisa Aslı Pamuk galada yer almaması tepki çekmişti.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasında herkes tam takım hazır boy gösterirken, başrollerden biri olan Melisa Aslı Pamuk galada yer almaması tepki çekmişti.

Gala yerine Fransa'daki defileleri tercih ettiği ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk'a gelen tepkilerden ve İsmail Hacıoğlu'nun imalı göndermesinin detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat geceye asıl damgasını vuran olay hologram teknolojisiyle verilen Cem Karaca konseri oldu! Ölümünden 20 yıl sonra sanki yeniden buradaymış gibi şarkısını söyleyen Cem Karaca'yı görenlerin kiminin tüyleri diken diken oldu, kimininse tüyleri ürperdi...

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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