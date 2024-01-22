Cem Karaca Galasına Katılmayıp Defile Defile Gezen Melisa Aslı Pamuk'a İsmail Hacıoğlu'ndan İmalı Gönderme
Cem Karaca Galasına Katılmayıp Defile Defile Gezen Melisa Aslı Pamuk'a İsmail Hacıoğlu'ndan İmalı Gönderme
Snobmagazin'e konuşan İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmayan rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a imalı bir göndermede bulundu.
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Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuk performansı kadar özel hayatı ve enteresan paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlülerimizden biri İsmail Hacıoğlu.
Mutlaka duymuşsunuzdur, bir süre önce ülkemizin en değerli sanatçılarından biri olan Cem Karaca'nın hayatının film yapılmasına karar verilmişti ve Cem Karaca rolünü de İsmail Hacıoğlu'nun üstleneceği duyurulmuştu.
İsmail Hacıoğlu'yla beraber Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimlerin de yer aldığı filmin vizyona girmesine yalnızca birkaç gün kaldı.
26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galası da geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Genel olarak gergin bir hava sezilen galada, dikkat çeken detaylardan biri ise başrollerden biri olan Melisa Aslı Pamuk'un yine galada yer almaması oldu.
Belki hatırlarsınız, aynı durum Melisa Aslı Pamuk'un yine başrolünde oynadığı "Kadınlara Mahsus" filminin galasında da yaşanmıştı. Lille takımında oynayan sevgilisi Yusuf Yacızı ile Fransa'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk, evinin soyulduğu ve pasaportunun da çalındığı gerekçesiyle galaya katılmamıştı.
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Melisa Aslı Pamuk, bir kez daha başrolde yer aldığı filmde rol arkadaşını ve ekibini yalnız bırakınca ortalık bir karıştı tabii. Üstelik İsmail Hacıoğlu da duruma sessiz kalmadı, sitemini gayet imalı bir göndermeyle paylaştı.
Snobmagazin muhabirleri tarafından Melisa Aslı Pamuk'un neden galada olmadığı sorulan İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" dedi...
Bu sırada Cem Karaca'nın Gözyaşları'na dair hiçbir paylaşımda bulunmayan Melisa Aslı Pamuk'un yurt dışında defile defile gezdiği, keyfinin de gayet yerinde olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmedi 👇
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