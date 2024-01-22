Nurgül Yeşilçay'ın "Kocanız Sizi Dinliyor mu?" Testi Şikayet Etmek İçin Hazırda Bekleyenleri Harekete Geçirdi!
Nurgül Yeşilçay'ın "Kocanız Sizi Dinliyor mu?" Testi Şikayet Etmek İçin Hazırda Bekleyenleri Harekete Geçirdi!
Son dönemlerde sosyal medya fenomenliğine soyunan ve birbirinden komik videolar çeken Nurgül Yeşilçay'ın ' Kocanız sizi dinliyor mu, dinlemiyor mu?' konseptli videosu güldürdü!
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Güzelliği, oyunculuğu ve dobralığıyla yıllardır gündemden düşmeyen, hem zerafeti hem de canayakınlığıyla öne çıkan isimlerden biri Nurgül Yeşilçay!
En son Veda Mektubu'nda rol alan Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda her şeyden çok çektiği videolarla gündeme geliyor.
Birçok farklı konuya ve olaya değinerek hazırladığı eğlenceli videolarını hem TikTok hesabında hem Instagram hesabında paylaşan Yeşilçay, oyunculuk bir yana sosyal medya camiasında da kendine kalıcı bir yer edindi desek yalan olmaz.
Geçtiğimiz saatlerde serisine bir yenisini ekleyen Nurgül Yeşilçay'ın bu seferki konusu uzay gündemi göndermeli "Eşiniz sizi gerçekten dinliyor mu?" testiydi.
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