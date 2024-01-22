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İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı Yanında Götürdüğü Bitkiyle Deneye Başladı, Duyanlar Goygoy Çevirmeden Edemedi

İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı Yanında Götürdüğü Bitkiyle Deneye Başladı, Duyanlar Goygoy Çevirmeden Edemedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.01.2024 - 21:21

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün geçirmesi planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bitki deneyine başladı!

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ın ilk saatlerinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı biliyorsunuz!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ın ilk saatlerinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı biliyorsunuz!

Tüm Türkiye o anları hafızasına kazıdı ve 43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, çıktığı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti.

Tüm Türkiye o anları hafızasına kazıdı ve 43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, çıktığı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz günlerde kenetlenme gerçekleşti ve ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanan Alper Gezeravcı, son açıklamaya göre bilimsel çalışmalarına başladı bile!

Geçtiğimiz günlerde kenetlenme gerçekleşti ve ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanan Alper Gezeravcı, son açıklamaya göre bilimsel çalışmalarına başladı bile!

Belki denk gelmişsinizdir, Alper Gezeravcı'nın uzaya yanında götürdüğü tek şey Schrenkiella Parvula isimli bir bitkiydi. Uzayda gerçekleştirilecek 'Extremophyte' adlı deneyde kullanılmak üzere Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen bitkiyi yanında götürdüğünü öğrenmiştik.

Kaçıranlarınız için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Schrenkiella Parvula"yı gözlemleyeceği bitki deneyine başladığı duyuruldu!

Geçtiğimiz saatlerde Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Schrenkiella Parvula"yı gözlemleyeceği bitki deneyine başladığı duyuruldu!

Her adımını merakla takip ettiğimiz Alper Gezeravcı'nın bitki deneyine başladığını duyanlar goygoyunu döndürmeden de emedi tabii! Gelin, birbirinden komik yorumlara beraber bakalım! 👇

Her adımını merakla takip ettiğimiz Alper Gezeravcı'nın bitki deneyine başladığını duyanlar goygoyunu döndürmeden de emedi tabii! Gelin, birbirinden komik yorumlara beraber bakalım! 👇
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