İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı Yanında Götürdüğü Bitkiyle Deneye Başladı, Duyanlar Goygoy Çevirmeden Edemedi

Belki denk gelmişsinizdir, Alper Gezeravcı'nın uzaya yanında götürdüğü tek şey Schrenkiella Parvula isimli bir bitkiydi. Uzayda gerçekleştirilecek 'Extremophyte' adlı deneyde kullanılmak üzere Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen bitkiyi yanında götürdüğünü öğrenmiştik.