Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Alper Gezeravcı'nın Uzayda Namaz Kıldığını Sanan Bir Kullanıcı Paylaştığı Sahte Görselle Kısa Devre Yaptırdı

Alper Gezeravcı'nın Uzayda Namaz Kıldığını Sanan Bir Kullanıcı Paylaştığı Sahte Görselle Kısa Devre Yaptırdı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:37

Twitter (X)'da bir kullanıcı uzaya giden ilk Türk Astronot olan Alper Gezeravcı'nın namaz kıldığını zannetti. Kullanıcının namaz kılan astronot paylaşımı güldüren yorumlara neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bildiğiniz gibi ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak gecesinde TSİ ile 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.

Bildiğiniz gibi ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak gecesinde TSİ ile 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.

Büyük bir heyecan yaşatan yolculuk başarı ile tamamlandı, Gezeravcı 20 Ocak öğle TSİ öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı.

Büyük bir heyecan yaşatan yolculuk başarı ile tamamlandı, Gezeravcı 20 Ocak öğle TSİ öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı.

İlk Türk astronotun uzaydan gelecek haberleri merakla beklenirken Gezeravcı'nın omzundaki Türk bayrağı ve Atatürk'ün sözleriyle uzaydan dünyaya seslenmesi göğsümüzün kabarmasına neden olmuştu.

İlk Türk astronotun uzaydan gelecek haberleri merakla beklenirken Gezeravcı'nın omzundaki Türk bayrağı ve Atatürk'ün sözleriyle uzaydan dünyaya seslenmesi göğsümüzün kabarmasına neden olmuştu.

Derken, siyasetçi Abdurrahim Avcıoğlu'nun önceki gün yaptığı paylaşım espirilere konu oldu.

Derken, siyasetçi Abdurrahim Avcıoğlu'nun önceki gün yaptığı paylaşım espirilere konu oldu.

Avcıoğlu, Gezeravcı'nın gurur dolu haberlerine bir yenisinin daha eklenmesini istedi.

Avcıoğlu, Gezeravcı'nın gurur dolu haberlerine bir yenisinin daha eklenmesini istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Şimdi değilse ne zaman?" diye soran kullanıcı, Gezeravcı'dan uzaydayken namaz kıldığını ve bunu tüm dünyaya duyurduğunu zannetti.

"Şimdi değilse ne zaman?" diye soran kullanıcı, Gezeravcı'dan uzaydayken namaz kıldığını ve bunu tüm dünyaya duyurduğunu zannetti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Kullanıcılardan beyin yakan paylaşıma tepkiler geldi.

Kullanıcılardan beyin yakan paylaşıma tepkiler geldi.
twitter.com

"Orası kıble değil" diye güldüren yorumlar eklendi.

"Orası kıble değil" diye güldüren yorumlar eklendi.
twitter.com

"Kıble yanlış" diyenlere efsane yanıt!

"Kıble yanlış" diyenlere efsane yanıt!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Nereden bulacaklar namaz kılacak toprak parçasını?"

"Nereden bulacaklar namaz kılacak toprak parçasını?"
twitter.com

"Adam uzaya gitti, Ay'a değil!"

"Adam uzaya gitti, Ay'a değil!"
twitter.com

Paylaşıma "Allah kabul etsin" yazanlar oldu.

Paylaşıma "Allah kabul etsin" yazanlar oldu.
twitter.com

Mesela akşam ezanının okunduğunu nereden bilecek?

Mesela akşam ezanının okunduğunu nereden bilecek?
twitter.com

Tabii önemli olan niyet! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Tabii önemli olan niyet! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?