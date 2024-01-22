Alper Gezeravcı'nın Uzayda Namaz Kıldığını Sanan Bir Kullanıcı Paylaştığı Sahte Görselle Kısa Devre Yaptırdı
Alper Gezeravcı'nın Uzayda Namaz Kıldığını Sanan Bir Kullanıcı Paylaştığı Sahte Görselle Kısa Devre Yaptırdı
Twitter (X)'da bir kullanıcı uzaya giden ilk Türk Astronot olan Alper Gezeravcı'nın namaz kıldığını zannetti. Kullanıcının namaz kılan astronot paylaşımı güldüren yorumlara neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğiniz gibi ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak gecesinde TSİ ile 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.
Büyük bir heyecan yaşatan yolculuk başarı ile tamamlandı, Gezeravcı 20 Ocak öğle TSİ öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı.
İlk Türk astronotun uzaydan gelecek haberleri merakla beklenirken Gezeravcı'nın omzundaki Türk bayrağı ve Atatürk'ün sözleriyle uzaydan dünyaya seslenmesi göğsümüzün kabarmasına neden olmuştu.
Derken, siyasetçi Abdurrahim Avcıoğlu'nun önceki gün yaptığı paylaşım espirilere konu oldu.
Avcıoğlu, Gezeravcı'nın gurur dolu haberlerine bir yenisinin daha eklenmesini istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Şimdi değilse ne zaman?" diye soran kullanıcı, Gezeravcı'dan uzaydayken namaz kıldığını ve bunu tüm dünyaya duyurduğunu zannetti.
İşte o paylaşım:
Kullanıcılardan beyin yakan paylaşıma tepkiler geldi.
"Orası kıble değil" diye güldüren yorumlar eklendi.
"Kıble yanlış" diyenlere efsane yanıt!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Nereden bulacaklar namaz kılacak toprak parçasını?"
"Adam uzaya gitti, Ay'a değil!"
Paylaşıma "Allah kabul etsin" yazanlar oldu.
Mesela akşam ezanının okunduğunu nereden bilecek?
Tabii önemli olan niyet! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda