Alper Gezeravcı'nın 'İstikbal Göklerdedir' Sözüne Tuhaf Tepki: 'Yüce Ata'mız Ne Demek? Tehlikeli Bir Kelime'

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu olarak dün Uzay'a çıkan ve 1.5 günlük uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak olan Alper Gezeravcı'nın Uzay'a çıktığında söyleyeceği ilk sözler merak konusu olmuştu.
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Tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uzay'a çıktığında ise ilk olarak "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir'" demişti.
Alper Gezeravcı'nın ilk sözlerinde Atatürk'e atıf yapması ise Twitter'da (X) bir sohbet odasında pek hoş karşılanmadı.
Space odasında konuşan bir kişi, Alper Gezeravcı'nın o ilk sözleri için 'İstikbal Göklerdedir, Dünya da beşten büyüktür de geç abi. Mutsuz uyuyacağım ya. Tamam çağırın bunu geri, Alper dön hadi dön dön dön. Parayı geri istiyorum. Vergimi verin. Olmadı, beğenmedim. Bozuk çıktı. Toy çıktı. Dön geri' dedi.
O kişi sözlerinin devamında ise, 'Yüce Ata'mız ne demek? Yüce ne demek? Tehlikeli bir kelime yani. Ata'mızın de ama yüce ne demek?' dedi.
İşte Twitter sohbet odasında gerçekleşen o tuhaf konuşmalar: 👇
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