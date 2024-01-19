Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Milli Gururumuz Alper Gezeravcı, Uzaya Çıktıktan Sonra Çok Merak Edilen İlk Konuşmasını Yaptı

Milli Gururumuz Alper Gezeravcı, Uzaya Çıktıktan Sonra Çok Merak Edilen İlk Konuşmasını Yaptı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
19.01.2024 - 03:25

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya ulaştıktan sonra yaptığı konuşma tüylerimizi diken diken yaptı. Detaylar...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekipte uzaya çıktığı anlar anbean yayınlandı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekipte uzaya çıktığı anlar anbean yayınlandı.

Sizlerle de paylaştık.👇

Uzaya çıkmadan önce son sözü "Allah'a ısmarladık" olan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri de merak konusuydu.

Uzaya çıkmadan önce son sözü "Allah'a ısmarladık" olan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri de merak konusuydu.

Alper Gezeravcı'nın uzaya gittikten sonra yaptığı konuşma da tüylerimizi diken diken yaptı.

Gezeravcı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı açıklamasına yorumlar gecikmedi.👇

Gezeravcı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı açıklamasına yorumlar gecikmedi.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlgili içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nuray

Atatürk'ün ileri görüşlülüğü kendini bir kez daha kanıtladı.👌🏻Her şeyden bağımsız bu cümleleri duymak gurur verici bir his.. Emanetine sahip çıkan Türk evladı... Devamını Gör