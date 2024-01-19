Milli Gururumuz Alper Gezeravcı, Uzaya Çıktıktan Sonra Çok Merak Edilen İlk Konuşmasını Yaptı
Milli Gururumuz Alper Gezeravcı, Uzaya Çıktıktan Sonra Çok Merak Edilen İlk Konuşmasını Yaptı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya ulaştıktan sonra yaptığı konuşma tüylerimizi diken diken yaptı. Detaylar...👇
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekipte uzaya çıktığı anlar anbean yayınlandı.
Uzaya çıkmadan önce son sözü "Allah'a ısmarladık" olan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri de merak konusuydu.
Alper Gezeravcı'nın uzaya gittikten sonra yaptığı konuşma da tüylerimizi diken diken yaptı.
Gezeravcı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı açıklamasına yorumlar gecikmedi.👇
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