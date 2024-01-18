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Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı İlk Deneyini Kalemle Yaptı, Sosyal Medyadan Mesaj Yağdı

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı İlk Deneyini Kalemle Yaptı, Sosyal Medyadan Mesaj Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 01:35

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun fırlatılışı gerçekleştirildi. Uzayda ilk deneyini elindeki kalemi boşluğa bırakarak yapan Gezeravcı’ya sosyal medyadan yüzlerce yorum yağdı. 

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Fırlatma sonrası uzay boşluğuna çıkan ekipte yer alan Alper Gezeravcı, canlı yayın sırasında ilk deneyini elindeki kalemi boşluğa bırakarak yaptı.

Fırlatma sonrası uzay boşluğuna çıkan ekipte yer alan Alper Gezeravcı, canlı yayın sırasında ilk deneyini elindeki kalemi boşluğa bırakarak yaptı.

İşte Gezeravcı’nın o anları…

Alper Gezeravcı’nın bu görüntülerine sosyal medyadan onlarca mesaj geldi. İşte onlardan bazıları…

Alper Gezeravcı’nın bu görüntülerine sosyal medyadan onlarca mesaj geldi. İşte onlardan bazıları…
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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