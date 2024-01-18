Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı İlk Deneyini Kalemle Yaptı, Sosyal Medyadan Mesaj Yağdı

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun fırlatılışı gerçekleştirildi. Uzayda ilk deneyini elindeki kalemi boşluğa bırakarak yapan Gezeravcı’ya sosyal medyadan yüzlerce yorum yağdı.