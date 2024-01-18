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Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı’nın Uzaya Yanında Ne Götürdüğü Ortaya Çıktı: Schrenkiella Parvula

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı’nın Uzaya Yanında Ne Götürdüğü Ortaya Çıktı: Schrenkiella Parvula

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 00:29 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 00:32

Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın, Ax-3 ekibi ile birlikte çıktığı uzay yolculuğunda yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini de götürdüğü açıklandı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde kullanılmak üzere yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini götürdüğü ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde kullanılmak üzere yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini götürdüğü ortaya çıktı.

"Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.

"Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirildikten sonra Türkiye'de devam edecek olan deney kapsamında bitkinin yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşimin ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirildikten sonra Türkiye'de devam edecek olan deney kapsamında bitkinin yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşimin ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.

Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren Türkan, şu bilgileri verdi:

Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren Türkan, şu bilgileri verdi:

'Bitkinin bu özelliğinin, diğer gezegenlerde kurulması planlanan üslerde, tuz ve metal içeriği yüksek regolitlerin (Ay ve Mars toprağı) iyileştirilmesi ve astronotların çeşitli atıklarının arıtılmasında kullanılabilme potansiyelinde olduğunu düşünüyoruz. Bitki sodyum klorür dışında, lityum ve bor gibi elementlere de toleranslı olduğundan uzayda ağır metal ve diğer çevresel streslere karşı toleransın araştırılması konularında ileride yapılacak deneylerde de kullanılabilir. Bu ilk bilim misyonu kapsamında ülkemize ait, dünyada model olarak kabul görmüş endemik bir bitki türü ile uzay ortamında ilk kez deney yapılacak olması çok önemli.'

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Volkan Çelik

Kaç gün kalacakta neyi gözetleyecek. Fasulye deneyimi bu. Bir haftada sonuç versin

Ship Man

astronotumuz bile vizyonsuz aq.İnsan zeytinyağlı biber dolması götürür

c.ysfalbs

tarikatlerin gözü yaşlı boşuna milyonlar verip gitmeyin boş işler uzayda bişey yok diyen Cübbeli başta olmak üzere 🚀🚀🤣

Davram Bashere

O füzeler müsait yerlerine