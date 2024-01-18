Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı’nın Uzaya Yanında Ne Götürdüğü Ortaya Çıktı: Schrenkiella Parvula
Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı’nın Uzaya Yanında Ne Götürdüğü Ortaya Çıktı: Schrenkiella Parvula
Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın, Ax-3 ekibi ile birlikte çıktığı uzay yolculuğunda yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini de götürdüğü açıklandı.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde kullanılmak üzere yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini götürdüğü ortaya çıktı.
"Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.
Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirildikten sonra Türkiye'de devam edecek olan deney kapsamında bitkinin yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşimin ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.
Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren Türkan, şu bilgileri verdi:
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Kaç gün kalacakta neyi gözetleyecek. Fasulye deneyimi bu. Bir haftada sonuç versin
astronotumuz bile vizyonsuz aq.İnsan zeytinyağlı biber dolması götürür
tarikatlerin gözü yaşlı boşuna milyonlar verip gitmeyin boş işler uzayda bişey yok diyen Cübbeli başta olmak üzere 🚀🚀🤣
O füzeler müsait yerlerine