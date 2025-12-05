Manzara Fotoğrafını Bozan Arabayı Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Yanıtlar
Bazen çok iyi çıktığımızı düşündüğümüz veya çok iyi bir manzara yakaladığımızı düşündüğümüz bir fotoğrafta istemediğimiz objeler olabiliyor. Bazen güzel bir fotoğrafımızda arkada bulunan alakasız biri, bazen nefis bir manzara fotoğrafında ortamı bozdan bir nesne olabiliyor bu. Bir X kullanıcısı da çektiği İstanbul fotoğrafına ufak bir rötuş istedi. Ancak çok daha fazlası geldi.
Çektiği İstanbul fotoğrafında yol kenarında duran aracı beğenmedi.
Ancak yanıtlar beklediğinden fazla oldu.
Daha gerçekçi eklemeler de geldi.
Soyut düşünen de...
Kimileri fotoğrafı daha bir İstanbul yaptı.
Kimileri hünerlerini sergiledi.
Yanlış anlaşılmalar da oldu.
Dünya dışı metotlara başvuran da...
