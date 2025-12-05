onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Manzara Fotoğrafını Bozan Arabayı Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Yanıtlar

Manzara Fotoğrafını Bozan Arabayı Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Yanıtlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2025 - 16:11

Bazen çok iyi çıktığımızı düşündüğümüz veya çok iyi bir manzara yakaladığımızı düşündüğümüz bir fotoğrafta istemediğimiz objeler olabiliyor. Bazen güzel bir fotoğrafımızda arkada bulunan alakasız biri, bazen nefis bir manzara fotoğrafında ortamı bozdan bir nesne olabiliyor bu. Bir X kullanıcısı da çektiği İstanbul fotoğrafına ufak bir rötuş istedi. Ancak çok daha fazlası geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çektiği İstanbul fotoğrafında yol kenarında duran aracı beğenmedi.

Çektiği İstanbul fotoğrafında yol kenarında duran aracı beğenmedi.
twitter.com

Bir şekilde kadrajı bozan ve tüm bu kompozisyonu mahveden beyaz aracın kaldırılmasını istedi.

Ancak yanıtlar beklediğinden fazla oldu.

Ancak yanıtlar beklediğinden fazla oldu.
twitter.com

Daha gerçekçi eklemeler de geldi.

Daha gerçekçi eklemeler de geldi.
twitter.com

Soyut düşünen de...

Soyut düşünen de...
twitter.com

Kimileri fotoğrafı daha bir İstanbul yaptı.

Kimileri fotoğrafı daha bir İstanbul yaptı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimileri hünerlerini sergiledi.

Kimileri hünerlerini sergiledi.
twitter.com

Yanlış anlaşılmalar da oldu.

Yanlış anlaşılmalar da oldu.
twitter.com

Dünya dışı metotlara başvuran da...

Dünya dışı metotlara başvuran da...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın