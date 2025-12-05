onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2025 - 15:30

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Helal sana!

Helal sana!
twitter.com

Acaba nasıl açıkladılar?

Acaba nasıl açıkladılar?
twitter.com

İnovasyondur bu.

İnovasyondur bu.
twitter.com

Kafa rahat...

Kafa rahat...
twitter.com
Matchayı bilirler ama...

Matchayı bilirler ama...
twitter.com

Bir de bu açıdan bakın.

Bir de bu açıdan bakın.
twitter.com

Bir de kelime şakası...

Bir de kelime şakası...
twitter.com

Bir tane daha...

Bir tane daha...
twitter.com

"Lose lose" diyorlar buna.

"Lose lose" diyorlar buna.
twitter.com
Bir de tespit!

Bir de tespit!
twitter.com

Muhtemelen...

Muhtemelen...
twitter.com

İnanılmaz biri...

İnanılmaz biri...
twitter.com

Daha çok ketçap muamelesi yapmış.

Daha çok ketçap muamelesi yapmış.
twitter.com

Oldukça yeterli.

Oldukça yeterli.
twitter.com
Uzman görüşü...

Uzman görüşü...
twitter.com

Cidden!

Cidden!
twitter.com

Papa'nın ziyareti de konuşuldu elbette.

Papa'nın ziyareti de konuşuldu elbette.
twitter.com

Günlük hayattan tespitler sunan da...

Günlük hayattan tespitler sunan da...
twitter.com

Bazıları empatiyi abarttı.

Bazıları empatiyi abarttı.
twitter.com
Bazıları müzik dinlemeyi...

Bazıları müzik dinlemeyi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
