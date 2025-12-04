onedio
Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Birbirinden Acayip Görseller

Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Birbirinden Acayip Görseller

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2025 - 16:03

Mizah duygusu doğal olarak kullandığımız dile, yaşadığımız topluma göre değişkenlik gösteriyor. Hatta ufak bir arkadaş grubu veya aile içinde yapılan şakalar bile sadece kısıtlı bir kitleyi güldürüyor. Ancak internet kullanan hemen hemen herkesin hak verebileceği ve güleceği görseller de var ve son zamanlarda çokça önümüze düşüyor.

9'da evde / 7'de otelde

Bu caps de bizden.

2025 böyle geçti.

"Çocukluğumda herhangi bir sebep yokken ben"

"700 dolara yapıştırıcı"

Cuk olmuş.

Yıllara göre tepkilerimiz...

Biraz da çelişkiler...

Sırtımın ihtiyaç duyduğu...

Annem Google Chrome'u bulamayınca bunu yaptım.

👇

👇

Gerçek hayatta Japonyadaki saç renkleri / Animelerde Japonya'daki saç renkleri

👇

Tutmayın küçük enişteyi.

Gözler kalbin aynası

Saçma sapan tabelalardan sonra ilaç gibi geldi.

