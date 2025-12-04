Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların İsyanı Güldürdü

Kardeşler arasındaki ilişkiler cinsiyet ve aradaki yaş farkına göre değişebiliyor. Bunların en ilginç olan kombinasyonu ise abla erkek kardeş ilişkileri. Küçük erkek kardeşler evin yaramaz çocuğu olarak bilinirken ablalar çoğu zaman erkek kardeşleri dizginlemek için bir anne rolüne girebiliyor. Sosyal medyaya da bu konuda çok fazla komik paylaşım düşüyor. Bazıları da bu durumu 'erkek kardeş sorunsalı' olarak niteliyor.