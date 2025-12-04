Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların İsyanı Güldürdü
Kardeşler arasındaki ilişkiler cinsiyet ve aradaki yaş farkına göre değişebiliyor. Bunların en ilginç olan kombinasyonu ise abla erkek kardeş ilişkileri. Küçük erkek kardeşler evin yaramaz çocuğu olarak bilinirken ablalar çoğu zaman erkek kardeşleri dizginlemek için bir anne rolüne girebiliyor. Sosyal medyaya da bu konuda çok fazla komik paylaşım düşüyor. Bazıları da bu durumu 'erkek kardeş sorunsalı' olarak niteliyor.
Gelin paylaşımlara bakalım...
Tabii bazı isyanlar oldukça haklı.
Vicdanlı olanlar da var.
Bir de öğütücülük özellikleri...
Bazen de yaratıcılığa zorlayabiliyor bu durum.
Bazı hareketlerine anlam verilemiyor.
Bazen ofansif de olabiliyorlar.
Normal hareketleri bile farklı yorumlanabiliyor.
Şakaları da ayrı bir garip...
