Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların İsyanı Güldürdü

Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların İsyanı Güldürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
04.12.2025 - 10:39

Kardeşler arasındaki ilişkiler cinsiyet ve aradaki yaş farkına göre değişebiliyor. Bunların en ilginç olan kombinasyonu ise abla erkek kardeş ilişkileri. Küçük erkek kardeşler evin yaramaz çocuğu olarak bilinirken ablalar çoğu zaman erkek kardeşleri dizginlemek için bir anne rolüne girebiliyor. Sosyal medyaya da bu konuda çok fazla komik paylaşım düşüyor. Bazıları da bu durumu 'erkek kardeş sorunsalı' olarak niteliyor.

Gelin paylaşımlara bakalım...

twitter.com

Tabii bazı isyanlar oldukça haklı.

twitter.com

Vicdanlı olanlar da var.

twitter.com

Bir de öğütücülük özellikleri...

twitter.com

Şöyle bir çalışma da epey viral olmuştu.

Bazen de yaratıcılığa zorlayabiliyor bu durum.

twitter.com

Bazı hareketlerine anlam verilemiyor.

twitter.com

Bazen ofansif de olabiliyorlar.

twitter.com

Normal hareketleri bile farklı yorumlanabiliyor.

twitter.com

Şakaları da ayrı bir garip...

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
you gonna burn

Erkek kardeş kara gün dostudur.

Arwen

Erkek kardeşe olan tüm antipati tombiş yeğen verdiğinde biter.