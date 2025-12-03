onedio
Spotify Wrapped'de Dinleme Yaşı Sonuçlarında Hüsrana Uğrayanlar Güldürdü

Dilara Bağcı Peker
03.12.2025

Günlerdir merakla beklenen Spotify Wrapped 2025 sonunda belli oldu. Herkes büyük bir heyecanla Spotify yıl özetini inceledi ve oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı. Spotify, bu sene ilk kez hem kullanıcıların 'dinleme yaşı'na hem de 'en çok dinledikleri albüm'e yer verdi. 

Dinleme yaşı herkeste farklı çıkınca goygoyu da eksik olmadı.

Bakalım dinleme yaşı epey yüksek çıkanlardan nasıl tepkiler geldi? :)

Dilara Bağcı Peker
