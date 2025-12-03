Spotify Wrapped'de Dinleme Yaşı Sonuçlarında Hüsrana Uğrayanlar Güldürdü

Günlerdir merakla beklenen Spotify Wrapped 2025 sonunda belli oldu. Herkes büyük bir heyecanla Spotify yıl özetini inceledi ve oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı. Spotify, bu sene ilk kez hem kullanıcıların 'dinleme yaşı'na hem de 'en çok dinledikleri albüm'e yer verdi.

Dinleme yaşı herkeste farklı çıkınca goygoyu da eksik olmadı.