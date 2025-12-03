Doğar Doğmaz Yaşadıkları Travmaları Anlatarak Hafiften Gülümseten Kişiler

Eskiden, bazı durumlar daha 'olası' ve 'makul' görünüyormuş. Örneğin anne babalar, kendi ebeveynleri yanında çocuklarını sevmez, bunu bir saygısızlık olarak düşünürmüş. Üstelik bu durum, şu anda en normal sayılan davranışlardan biri! Çocuklara çok da değer verilmeyen o yıllarda çocukları 'almak' diye de bir şey varmış. Nasıl mı? Misal, bir anne babanın çocuğu olmuyorsa, çocuğu olan kardeşlerinden o çocuğu almak oldukça normal bir şeymiş!