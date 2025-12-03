onedio
Doğar Doğmaz Yaşadıkları Travmaları Anlatarak Hafiften Gülümseten Kişiler

Doğar Doğmaz Yaşadıkları Travmaları Anlatarak Hafiften Gülümseten Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 20:35

Eskiden, bazı durumlar daha 'olası' ve 'makul' görünüyormuş. Örneğin anne babalar, kendi ebeveynleri yanında çocuklarını sevmez, bunu bir saygısızlık olarak düşünürmüş. Üstelik bu durum, şu anda en normal sayılan davranışlardan biri! Çocuklara çok da değer verilmeyen o yıllarda çocukları 'almak' diye de bir şey varmış. Nasıl mı? Misal, bir anne babanın çocuğu olmuyorsa, çocuğu olan kardeşlerinden o çocuğu almak oldukça normal bir şeymiş!

Doğar doğmaz travma yaşayan çocukların hikayesini okumak ister misiniz?

twitter.com

Üstelik bu hikayelerin hepsi birbirine benziyor.

twitter.com

Kimi kaybolmuş, kimi teyzesine verilmiş, kimine para teklif edilmiş...

twitter.com

Bazıları da verilememiş :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Herkesinki travmatik değil tabii.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Sizde buna benzer bir hikaye var mı?

twitter.com

