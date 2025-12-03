Papa'nın İznik Ziyaretinden Kızların Asker Telefonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X veya özlediğimiz adıyla Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 3 Aralık Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dram...
Açık ve net konuşmuş.
Belki beklemeyi seviyorsundur.
Şimdiye bulaşığı kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İyi fiyat 👍
Fazla empati iyi değil.
Kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bugün köftecide köfte yedim biber salçası gibi sos vardı sen mi yapıyorsun çok güzel dedim yok abi bidonla alıyorum dedi peki köfte dedim.. onu da günlük alı... Devamını Gör