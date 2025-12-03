onedio
Papa'nın İznik Ziyaretinden Kızların Asker Telefonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Papa'nın İznik Ziyaretinden Kızların Asker Telefonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2025 - 17:11

X veya özlediğimiz adıyla Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 3 Aralık Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!

twitter.com

Dram...

twitter.com

Açık ve net konuşmuş.

twitter.com

Belki beklemeyi seviyorsundur.

twitter.com

Şimdiye bulaşığı kalmıştı.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyi fiyat 👍

twitter.com

Fazla empati iyi değil.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Dünün virallerine de göz atabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
yoksunn

bugün köftecide köfte yedim biber salçası gibi sos vardı sen mi yapıyorsun çok güzel dedim yok abi bidonla alıyorum dedi peki köfte dedim.. onu da günlük alı... Devamını Gör