Google'ın Bu Sene En Çok Aratılanlar Listesi Goygoy Malzemesi Oldu



Metehan Bozkurt

04.12.2025 - 18:37

Google’ın bu yıla ait “En Çok Aratılanlar” listesi yayımlandı. 2025’in arama trendleri, hem toplumun ilgi alanlarını hem de yıl boyunca gündemi şekillendiren başlıkları sosyal medyada gündem oldu. Listenin üst sıralarında yer alan Gemini, İstanbul Depremi ve Eşref Rüya gibi konuların yanı sıra, sosyal medyada mizah konusu olan birçok başlık da dikkat çekti. Bunların yanında mango ve yaban mersini gibi meyvelerin de nasıl yenildiğini aratanlar da oldu. O liste sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

Google, her sene olduğu gibi bu sene de "En Çok Aratılanlar" listesini yayınladı.



Listede ünlü isimlerden futbol takımlarına kadar birçok farklı alan vardı. Özellikle 'Yaban mersini nasıl yenir?', 'Saray düğününde neler giyilir?' gibi farklı aramalar da vardı.

