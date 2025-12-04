40 Yıllık Araştırma Ortaya Koydu: Mutlu İlişkinin Tek Sırrı Sadece Bu Alışkanlıktan Geçiyor

Bir ilişkiyi güçlü kılan şey “karşılıklı etki”. Yani tarafların birbirinin ihtiyaçlarını, duygusal hassasiyetlerini ve bakış açılarını önemsemesi; küçük anlarda bile “Sözlerin ve hislerin benim için değerli” diyebilmesi.

Bu özellik özellikle zor zamanlarda, tartışmaların yükseldiği anlarda kendini belli ediyor. Her iki taraf da ilişkiye katkısının önemli olduğunu hissediyorsa, güven ve yakınlık yıllar içinde sağlamlaşıyor. Aksi durumda ise iletişim zayıflıyor, huzursuzluk artıyor ve çiftler birbirinden uzaklaşıyor.