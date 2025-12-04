onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
40 Yıllık Araştırma Ortaya Koydu: Mutlu İlişkinin Tek Sırrı Sadece Bu Alışkanlıktan Geçiyor

40 Yıllık Araştırma Ortaya Koydu: Mutlu İlişkinin Tek Sırrı Sadece Bu Alışkanlıktan Geçiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 17:36

Uzun süreli ilişkilerin temel dinamiklerini anlamaya yönelik çalışmalar yıllardır sürerken psikologların 40 yılı aşkın araştırması dikkat çekici bir sonuca işaret ediyor. Bulgular, romantik jestlerden büyük fedakarlıklara kadar pek çok önerinin ötesinde, ilişkilerin kalıcılığını belirleyen tek bir kritik alışkanlık bulunduğunu ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/psikologlar-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikologların 40 yılı aşkın gözlemleri, mutlu ve uzun soluklu ilişkilerin düşündüğümüzden çok daha sade bir temele dayandığını ortaya koyuyor.

Psikologların 40 yılı aşkın gözlemleri, mutlu ve uzun soluklu ilişkilerin düşündüğümüzden çok daha sade bir temele dayandığını ortaya koyuyor.

Ne daha fazla romantik jest ne de sürekli heyecan arayışı… Uzun vadede ilişkileri ayakta tutan esas unsur, partnerlerin birbirini gerçekten ciddiye alması ve gerektiğinde kendi davranışlarını karşısındaki için esnetebilmeyi kabul etmesi.

Aile terapistleri John ve Julie Gottman’ın yıllara yayılan çalışması, yaklaşık 320 çiftin ilişkilerini mercek altına alıyor.

Bir ilişkiyi güçlü kılan şey “karşılıklı etki”. Yani tarafların birbirinin ihtiyaçlarını, duygusal hassasiyetlerini ve bakış açılarını önemsemesi; küçük anlarda bile “Sözlerin ve hislerin benim için değerli” diyebilmesi.

Bu özellik özellikle zor zamanlarda, tartışmaların yükseldiği anlarda kendini belli ediyor. Her iki taraf da ilişkiye katkısının önemli olduğunu hissediyorsa, güven ve yakınlık yıllar içinde sağlamlaşıyor. Aksi durumda ise iletişim zayıflıyor, huzursuzluk artıyor ve çiftler birbirinden uzaklaşıyor.

Peki karşılıklı etki günlük hayatta nasıl görünür?

Bazen sadece telefonu kenara koyup gerçekten dinlemek…

Bazen partnerinizin kendini daha iyi hissettiği yolu tercih etmek…

Bazen de bir tartışmada tonunuzu yumuşatmak ya da onun ailesiyle zaman geçirmeye özen göstermek.

Bunların hiçbiri kimlik kaybı değil, tam aksine partnerinizin dünyasına yer açmak demek.

Uzmanlara göre bu beceri sonradan da güçlendirilebilir:

  • Küçük fedakarlıklar yapın: Haftada bir kez bile olsa, sizin için önemsiz ama partneriniz için değerli bir konuda uyum sağlayın.

  • Gündelik anlarda esnek olun: Yemeği onun seçmesine izin vermek gibi basit adımlar, büyük anlaşmazlıklarda ortak yol bulmayı kolaylaştırır.

  • Tartışma anında durup düşünün: “Onun açısından neyi kaçırıyorum?” diye sormak empatiyi artırır, gerginliği azaltır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın