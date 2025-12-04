onedio
En Pahalı Konut Nerede? İstanbul'daki En Ucuz ve En Pahalı Semtler Açıklandı

En Pahalı Konut Nerede? İstanbul'daki En Ucuz ve En Pahalı Semtler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 15:32

İstanbul’da kasım ayı konut fiyatları açıklandı. Şehirdeki fiyat farkı hiç olmadığı kadar belirgin hale geldi. Boğaz hattındaki ilçeler zirvedeki yerini korurken, bazı semtlerde tek bir daire fiyatına başka bölgelerde birkaç ev almak mümkün hâle geldi. Son veriler, hem yatırımcıların hem de ev arayanların dikkatle takip ettiği konut haritasında dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kasım ayı itibarıyla konut fiyatlarında belirgin bir ayrışma yaşanıyor.

İstanbul’da kasım ayı itibarıyla konut fiyatlarında belirgin bir ayrışma yaşanıyor.

Kent genelinde medyan fiyat 6,5 milyon TL seviyesindeyken, ilçeler arasındaki fark rekor düzeye ulaştı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin ilan verileri üzerinden hazırladığı son çalışma, şehrin konut piyasasındaki uçurumu net şekilde ortaya koydu.

Verilere göre Kadıköy ve Sarıyer 19,5 milyon TL’lik medyan fiyatıyla zirveyi paylaşırken, Esenyurt 3 milyon TL ile listenin en altında yer aldı. Bu tablo, Kadıköy’de tek bir daire fiyatının Esenyurt’ta yaklaşık altı daire satın almaya denk geldiğini gösteriyor.

İşte En Pahalı İlçeler

İşte En Pahalı İlçeler

  • Kadıköy – 19,5 milyon TL

  • Sarıyer – 19,5 milyon TL

  • Beşiktaş – 18,8 milyon TL

  • Bakırköy – 18,5 milyon TL

  • Üsküdar – 12,7 milyon TL

Bu ilçelere 12,5 milyon TL ile Beykoz, 8,3 milyon TL ile Zeytinburnu ve 8,1 milyon TL ile Ataşehir de eşlik ediyor.

Boğaz hattında yer alan ilçelerin fiyatları, şehir ortalamasıyla arayı giderek açarken; bu bölgelerin yüksek talep ve sınırlı arz nedeniyle zirvedeki konumunu koruduğu görülüyor. Bakırköy’ün Boğaz hattından uzak olmasına rağmen fiyatlarda üst segmentte yer alması da dikkat çekici.

En Uygun Fiyatlı İlçeler

En Uygun Fiyatlı İlçeler

İstanbul’un en düşük konut fiyatlarına sahip ilçeleri ise şu şekilde:

  • Esenyurt – 3 milyon TL

  • Silivri – 4,2 milyon TL

  • Esenler – 4,2 milyon TL

  • Arnavutköy – 4,5 milyon TL

  • Sultangazi – 4,7 milyon TL

Fatih’te medyan fiyat 4 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Gaziosmanpaşa ve Çatalca’da 5 milyon TL, Avcılar ve Sultanbeyli’de ise 5,2 milyon TL’lik fiyatlar öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
