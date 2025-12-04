En Pahalı Konut Nerede? İstanbul'daki En Ucuz ve En Pahalı Semtler Açıklandı

Kadıköy – 19,5 milyon TL

Sarıyer – 19,5 milyon TL

Beşiktaş – 18,8 milyon TL

Bakırköy – 18,5 milyon TL

Üsküdar – 12,7 milyon TL

Bu ilçelere 12,5 milyon TL ile Beykoz, 8,3 milyon TL ile Zeytinburnu ve 8,1 milyon TL ile Ataşehir de eşlik ediyor.

Boğaz hattında yer alan ilçelerin fiyatları, şehir ortalamasıyla arayı giderek açarken; bu bölgelerin yüksek talep ve sınırlı arz nedeniyle zirvedeki konumunu koruduğu görülüyor. Bakırköy’ün Boğaz hattından uzak olmasına rağmen fiyatlarda üst segmentte yer alması da dikkat çekici.