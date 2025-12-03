Aralık 2025 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları
İsveç'in önde gelen otomobil markası Volvo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 2025 yılının sonu yaklaşırken gözler otomobil sektörüne çevrilmişti. Yeni yılda otomobil fiyatlarının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yıllardır sunduğu üstün sürüş güvenliği ve kalitesi ile otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Volvo, bu ay boyunca geçerli olacak fiyatlarını resmi sitesinden duyurdu.
Peki, Aralık ayında Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 modelleri ne kadar oldu?
İşte Volvo'nun Aralık 2025 tarihli güncel fiyat listesi.
Volvo Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo EX30 Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo EX40 Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo EC40 Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo V60 Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo XC60 Fiyat Listesi Aralık 2025
Volvo XC90 Fiyat Listesi Aralık 2025
