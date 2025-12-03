onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Aralık 2025 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

Aralık 2025 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volvo
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 23:39

İsveç'in önde gelen otomobil markası Volvo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 2025 yılının sonu yaklaşırken gözler otomobil sektörüne çevrilmişti. Yeni yılda otomobil fiyatlarının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yıllardır sunduğu üstün sürüş güvenliği ve kalitesi ile otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Volvo, bu ay boyunca geçerli olacak fiyatlarını resmi sitesinden duyurdu.

Peki, Aralık ayında Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 modelleri ne kadar oldu?

İşte Volvo'nun Aralık 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volvo Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo Fiyat Listesi Aralık 2025

İsveçli otomobil devi Volvo, Aralık ayında geçerli tescil yılı 2025, fabrika model yılı 2026 olan otomobillerinin fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden EX40, bu ay 3.809.031 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Volvo tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup sınırlı sayıda veya dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 

Volvo EX30 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo EX30 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 2.294.320 TL 

  • EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.544.439 TL 

EX30 Cross Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra Elektrik 3.678.503 TL

Volvo EX40 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo EX40 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik - 3.922.994 TL  

  • EX40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik 4.062.494 TL 

  • EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.763.563 TL

Volvo EC40 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo EC40 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.009.577 TL

  • EC40, Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.149.077 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.860.967 TL

Volvo V60 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo V60 Fiyat Listesi Aralık 2025
  • V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 5.476.926 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volvo XC60 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo XC60 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 6.702.521 TL 

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 6.702.521 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 6.982.781 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 6.982.781 TL

  • XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 7.110.761 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 7.337.561 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 7.337.561 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 7.617.821 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 7.617.821TL

  • XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 7.745.801 TL

  • XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 8.071.421 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 8.560.661 TL

Volvo XC90 Fiyat Listesi Aralık 2025

Volvo XC90 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 10.128.011 TL

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 10.128.011 TL

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 10.460.111 TL

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 10.460.111 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 10.763.051 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 10.763.051 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 11.095.151 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 11.095.151 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın