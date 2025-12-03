onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Aralık 2025 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Aralık 2025 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Peugeot otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 22:59

2025 yılının sonu yaklaşırken gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yeni yılda fiyatların ne kadar olacağı merak edilirken alıcıların radarına takılan bir marka da Fransız otomobil devi Peugeot oldu. Peugeot, yeni yıl öncesinde Aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listelerini 1 Aralık'ta açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar oldu? Peugeot'ya zam geldi mi?

İşte Peugeot Aralık 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Aralık

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Aralık

Fransız otomobil devi Peugeot, otomobil markalarının arasında dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Markanın en çok tercih edilen e-208 modeli, Aralık ayında 1.954.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot E-208 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot E-208 fiyat listesi Aralık 2025
  • Yeni E-208 GT 100kW 1.954.000 TL

Peugeot E-308 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot E-308 fiyat listesi Aralık 2025
  • Yeni E-308 GT 115kW 2.381.000 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot 408 fiyat listesi Aralık 2025

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.132.000 TL

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.765.000 TL

Peugeot 2008 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot 2008 fiyat listesi Aralık 2025

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.138.000 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.303.000 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 100kW 2.133.000 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 115kW 2.158.000 TL

  • Yeni E-2008 GT 115kW 2.263.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peugeot 3008 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot 3008 fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.740.000 TL

  • Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.195.000 TL

  • Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.252.500 TL

  • Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) 3.445.500 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Aralık 2025

Peugeot 5008 fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.155.500 TL

  • Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.355.500 TL

  • Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.365.500 TL

  • Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.502.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın