Aralık 2025 Hyundai Fiyat Listesi: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
02.12.2025 - 14:49

Yeni bir yıla sayılı günler kala gözler otomotiv sektörüne çevrildi. 2026 otomobil fiyatları şimdiden merak konusu oldu. Elbette fiyatları yakından takip edilen markalar arasında, yıllardır Türkiye pazarında sıklıkla tercih edilen Hyundai de yer alıyor. Güney Kore menşeli Hyundai, şehir içinde pratik bir kullanım sunarak özellikle i10 ve i20 modelleriyle tutuluyor. Hyundai'ın her ay başında güncellenen fiyat listeleri Aralık ayında da güncellendi. Hyundai Aralık fiyatları belli oldu.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?

İşte Hyundai Aralık 2025 güncel fiyat listesi.

Hyundai fiyat listesi Aralık 2025

Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında güncelleniyor ve yakından takip ediliyor. Hyundai'ın en uygun modeli olan Hyundai i10 Aralık ayında 1.203.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 1.203.000 TL TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.253.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.305.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.333.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.317.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.491.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.667.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.770.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.458.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.613.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.760.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.872.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.183.00 TL

Hyundai Kona Elektrikli

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 2.187.000 TL
Hyundai Tucson fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.384.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT 2.642.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.770.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.061.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.382.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT Dizel DCT 2.722.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.735.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.194.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.497.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Aralık 2025

  • 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 4.960.000 TL

Hyundai Ioniq fiyat listesi Aralık 2025

Yeni Ioniq 5

  • Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.373.000 TL

Ioniq 5 N

  • 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.090.000 TL

Ioniq 6

  • Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.296.500 TL

Ioniq 9

  • Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.259.000 TL

  • Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.300.000 TL

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
