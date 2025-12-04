onedio
article/comments
article/share
Google 2025 Yılında Türkiye'de En Çok Aratılan Kelimeleri Açıkladı

Google 2025 Yılında Türkiye'de En Çok Aratılan Kelimeleri Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2025 - 13:14

Google her yıl sonu olduğu gibi 2025 yılında en çok aratılan kelimeleri açıkladı. Kişiler, kelimeler, diziler, filmler gibi aramaların yanında belli olayların tarih ve saatleri, nasıl yapılacağı da aratılanlar arasındaydı. En çok aratılan isim Victor Osimhen olurken en çok aratılan kavram ise Google'ın yapay zeka asistanı Gemini oldu. Ayrıca her yıl olduğu gibi yemek tarifleri de çokça ilgi gördü.

Google'da genel olarak en çok Gemini aratıldı. İkinci sırada İstanbul Depremi yer alırken Eşref Rüya en çok aratılan dizi oldu.

1)Gemini

2)İstanbul Depremi

3) Eşref Rüya

4)Türkiye İspanya

5) Squid Game

6) Ferdi Tayfur

7) Fenerbahçe Benfica

8) Avrupa Ligi

9) Türkiye Macaristan

10) Fenerbahçe Feyenoord

En çok aratılan isim ise Victor Osimhen oldu.

2) Fatih Ürek

3) Sadettin Saran

4) Leroy Sane

5) Talisca

En çok aratılan tarif spoonful

1) Spoonful Tarifi

2) 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

3) Lokanta Usulü Beyti Tarifi

4) Mevlana Çorbası Tarifi

5) Soğan Dolması Tarifi

Google kaybettiğimiz ünlülere de yer verdi.

1) Ferdi Tayfur

2) Volkan Konak

3) Nihal Candan

4) Sırrı Süreyya Önder

5) Şinasi Yurtsever

Dizilerde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya zirvede.

1) Eşref Rüya

2) Squid Game

3) Gassal

4) Uzak Şehir

5) Kral Kaybederse

Diğer popüler aramalar şöyle;

Filmler: 1) Minecraft 2)Kadıköy Boğası 3)Uykucu 4)F1 5)Aydede

Ne Zaman: 

1) Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

2) Gassal 2. Sezon Ne Zaman

3) Voleybol Final Maçı Ne Zaman

4) Basketbol Final Maçı Ne Zaman

5) Toki Başvuruları Ne Zaman

Ne Giyilir?

1)  Pantolon Üstüne Ne Giyilir

2) Mayonun Üstüne Ne Giyilir

3) Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

4) Saray Düğününde Ne Giyilir

5) Sonbaharda Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

Kiwano Nasıl Yenir

Demirhindi Nasıl Yenir

Kinoa Nasıl Yenir

Mango Meyvesi Nasıl Yenir

Yaban Mersini Nasıl Yenir

