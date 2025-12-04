Google 2025 Yılında Türkiye'de En Çok Aratılan Kelimeleri Açıkladı

Google her yıl sonu olduğu gibi 2025 yılında en çok aratılan kelimeleri açıkladı. Kişiler, kelimeler, diziler, filmler gibi aramaların yanında belli olayların tarih ve saatleri, nasıl yapılacağı da aratılanlar arasındaydı. En çok aratılan isim Victor Osimhen olurken en çok aratılan kavram ise Google'ın yapay zeka asistanı Gemini oldu. Ayrıca her yıl olduğu gibi yemek tarifleri de çokça ilgi gördü.