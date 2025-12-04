Google 2025 Yılında Türkiye'de En Çok Aratılan Kelimeleri Açıkladı
Google her yıl sonu olduğu gibi 2025 yılında en çok aratılan kelimeleri açıkladı. Kişiler, kelimeler, diziler, filmler gibi aramaların yanında belli olayların tarih ve saatleri, nasıl yapılacağı da aratılanlar arasındaydı. En çok aratılan isim Victor Osimhen olurken en çok aratılan kavram ise Google'ın yapay zeka asistanı Gemini oldu. Ayrıca her yıl olduğu gibi yemek tarifleri de çokça ilgi gördü.
Google'da genel olarak en çok Gemini aratıldı. İkinci sırada İstanbul Depremi yer alırken Eşref Rüya en çok aratılan dizi oldu.
En çok aratılan isim ise Victor Osimhen oldu.
En çok aratılan tarif spoonful
Google kaybettiğimiz ünlülere de yer verdi.
Dizilerde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya zirvede.
Diğer popüler aramalar şöyle;
Gullu cok konusuldu ve hala devam ediyor.listede olmamasi sacma. oldugunde bile hakettigi degeri bulamamis