Geri Sayım Başladı: Alper Gezeravcı Uzay Aracında Yerini Aldı
Geri Sayım Başladı: Alper Gezeravcı Uzay Aracında Yerini Aldı
Kapsülün kapağı kapatıldı, Alper Gezeravcı ve 3 astronot uzay aracında yerlerini aldı. Kalkışa iki saatten az bir süre kaldı...
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, bu gece çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
En son 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleşecek olan uçuş ertelenmişti: SpaceX, Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00:49'da gerçekleşeceğini duyurdu.
SpaceX tarafından aktarılan bilgilere göre, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonuna getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı" açıklaması geldi.
Hepimiz nefesimizi tutmuş saatleri sayarken, uzay aracından ilk fotoğraf geldi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı cam kenarında yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alper Gezeravcı fırlatma anı NASA'nın YouTube canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz. Ayrıca İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda