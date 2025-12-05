Finansal Stres Karşısında Hangi Renk Seni Anlatıyor?
Faturalar, beklenmedik harcamalar, inişli çıkışlı dönemler… Hepimiz bu durumların içinde farklı yollarla sakin kalmaya, çözüm bulmaya ya da bir nefes almaya çalışıyoruz. Peki tüm bu finansal koşuşturmacanın içinde senin ruhunu en iyi hangi renk temsil ediyor?
1. İlk sorumuzla başladık bile! Beklenmedik harcamalar yüzünden paniğe kapıldığın oluyorr mu?
2. Kredi borcu varsa nasıl davranırsın?
3. Riskli yatırım konusunda ne düşünüyorsun?
4. Finansal belirsizlik seni nasıl etkiler?
5. Bütçe sorunun yok! Yılbaşını geçirmek için bir ülke seç!
6. Peki, seçtiğin ülkeye kiminle gitmek isterdin?
7. Finansal stres hissettiğinde para yönetimin nasıl etkilenir?
8. Son olarak, 2025 yılında yaşadığın finansal strese bir puan vermeni istesek kaç verirdin?
Gri!
Mavi!
Kırmızı!
Yeşil!
