En Fazla Milyarderin Yaşadığı Şehri Tahmin Edebilecek misin?

En Fazla Milyarderin Yaşadığı Şehri Tahmin Edebilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
23.12.2025 - 17:01

Dünyanın en zengin insanları nerelerde yaşıyor biliyor musun? Eğer biraz fikrin varsa veya 'Güçlü tahminlerde bulunabilirim.' diyorsan bu test tam senlik! Bakalım kaç doğru yapacaksın, haydi başlayalım! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Avrupa’da en çok milyarder barındıran şehir hangisi sence?

3. Asya kıtasında milyarder sayısıyla öne çıkan şehri bulabilecek misin?

4. Peki, teknoloji milyarderlerinin yoğun olarak yaşadığı şehir hangisi olabilir?

5. Lüks emlak fiyatlarıyla bilinen ve çok sayıda milyardere ev sahipliği yapan şehir hangisi?

6. Moda ve iş dünyasının milyarderlerini çeken şehir hangisi?

7. Şimdi biraz zor soralım: Dünya çapında en pahalı metrekare konut fiyatlarına sahip şehir hangisidir?

8. Gelelim esas soruya! Dünyada en fazla milyarder hangi şehirde yaşıyor?

Zenginlerin dünyası sana bir hayli uzak gibi...

Milyarderlerin nerede yaşadığını tahmin etme konusunda biraz zayıf kaldın ama moral bozmak yok! Demek ki Forbes listeleriyle pek haşır neşir değilsin, bu da son derece normal. Sonuçta, kim sürekli bu insanları takip etmek ister ki? Sen dünyanın daha gerçek taraflarıyla ilgilenen birisin. Yalnızca kendi yaşamınla meşgul oluyorsun, kafan rahat!

Hiç de fena değilsin!

Gayet güzel gidiyorsun! Dünyanın ekonomik merkezleri, zenginlerin popüler şehirleri derken çoğunu doğru yakalamışsın. Arada seni şaşırtan birkaç cevap olmuş olabilir ama genel olarak tabloyu net görüyorsun. Dünyanın asıl nerede döndüğünü, hangi şehirlerin öne çıktığını iyi takip eden birisin. Biraz daha merak ve azıcık takip ile bu iş senin için çocuk oyuncağı olur!

Forbes dergisi gibisin! 👏👏

Sen resmen milyarder radarı gibisin! Dünyanın parasının nerede aktığını, kimlerin hangi şehri tercih ettiğini gayet iyi biliyorsun. Ya ekonomi haberlerini çok yakından takip ediyorsun ya da genel kültürün bayağı taş gibi! Bu bilgilerinle yatırım bile planlayabilirsin! Tebrik ederiz, dünyayı harita gibi okuyorsun.

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
