En Fazla Milyarderin Yaşadığı Şehri Tahmin Edebilecek misin?
Dünyanın en zengin insanları nerelerde yaşıyor biliyor musun? Eğer biraz fikrin varsa veya 'Güçlü tahminlerde bulunabilirim.' diyorsan bu test tam senlik! Bakalım kaç doğru yapacaksın, haydi başlayalım! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Avrupa’da en çok milyarder barındıran şehir hangisi sence?
3. Asya kıtasında milyarder sayısıyla öne çıkan şehri bulabilecek misin?
4. Peki, teknoloji milyarderlerinin yoğun olarak yaşadığı şehir hangisi olabilir?
5. Lüks emlak fiyatlarıyla bilinen ve çok sayıda milyardere ev sahipliği yapan şehir hangisi?
6. Moda ve iş dünyasının milyarderlerini çeken şehir hangisi?
7. Şimdi biraz zor soralım: Dünya çapında en pahalı metrekare konut fiyatlarına sahip şehir hangisidir?
8. Gelelim esas soruya! Dünyada en fazla milyarder hangi şehirde yaşıyor?
Zenginlerin dünyası sana bir hayli uzak gibi...
Hiç de fena değilsin!
Forbes dergisi gibisin! 👏👏
