Yeni Yılda Alman Gereken Finansal Karar Ne?

Senin için en gerekli şey harcamalarının nereye aktığını açık seçik görmek. Çünkü seni yoran şey para kazanamamak değil, para kontrolünün arada sırada elinden kayması. Bu sene kendine tek bir söz vermeni istiyoruz. Ne harcadığını takip edeceksin. Uygulama olur, not defteri olur, telefonun takvimi olur, artık her neyse fark etmez. Emin ol bütçeni görmek seni rahatlatacak ve daha iyi kararlar vereceksin. Bu karar çok basit bir karar gibi görünüyor ama etkisi baya büyük olacak. Dilersen senin için hazırladığımız tabloyu kullanabilirsin!