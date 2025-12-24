Yeni Yılda Alman Gereken Finansal Karar Ne?
Yeni yıl demek yeni kararlar demek! Eğer buradaysan yeni yılda yeni kararlar vermek istiyorsun demektir. Finansal olarak nasıl bir karar vermelisin? Karar vermende sana yardımcı olmak istiyoruz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Aylık harcamalarını nasıl takip ediyorsun?
4. Verimli çalıştığın için iş yerin sana prim ödemesi yaptı diyelim. Bu parayı nasıl değerlendirirsin?
5. Hiç çevrenden borç para alıyor musun?
6. Cebindeki ya da hesabındaki küçük miktarları kenara atıp biriktirebiliyor musun?
7. Söyle bakalım, bu sene çok para harcadın mı?
8. Akıllı telefonun işini gördüğü halde değiştirir misin?
9. Son olarak şunu soralım: Ek gelire ihtiyacın oldu mu bu sene?
Yeni yılda para takibini sağlaman gerek!
Borçlarını temizlemeye odaklanmalısın!
Para biriktirmeye başlamalısın!
Harcamalarını sadeleştirmen gerekiyor!
