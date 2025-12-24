onedio
Yeni Yılda Alman Gereken Finansal Karar Ne?

Erkan Tuna Budak
24.12.2025 - 17:01

Yeni yıl demek yeni kararlar demek! Eğer buradaysan yeni yılda yeni kararlar vermek istiyorsun demektir. Finansal olarak nasıl bir karar vermelisin? Karar vermende sana yardımcı olmak istiyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Aylık harcamalarını nasıl takip ediyorsun?

4. Verimli çalıştığın için iş yerin sana prim ödemesi yaptı diyelim. Bu parayı nasıl değerlendirirsin?

5. Hiç çevrenden borç para alıyor musun?

6. Cebindeki ya da hesabındaki küçük miktarları kenara atıp biriktirebiliyor musun?

7. Söyle bakalım, bu sene çok para harcadın mı?

8. Akıllı telefonun işini gördüğü halde değiştirir misin?

9. Son olarak şunu soralım: Ek gelire ihtiyacın oldu mu bu sene?

Yeni yılda para takibini sağlaman gerek!

Yeni yılda para takibini sağlaman gerek!

Senin için en gerekli şey harcamalarının nereye aktığını açık seçik görmek. Çünkü seni yoran şey para kazanamamak değil, para kontrolünün arada sırada elinden kayması. Bu sene kendine tek bir söz vermeni istiyoruz. Ne harcadığını takip edeceksin. Uygulama olur, not defteri olur, telefonun takvimi olur, artık her neyse fark etmez. Emin ol bütçeni görmek seni rahatlatacak ve daha iyi kararlar vereceksin. Bu karar çok basit bir karar gibi görünüyor ama etkisi baya büyük olacak. Dilersen senin için hazırladığımız tabloyu kullanabilirsin!

Borçlarını temizlemeye odaklanmalısın!

Senin borçların sana biraz yük olmuş bu yük seni gereğinden fazla yoruyor. O yüzden bu sene tek bir hedefin borçları adım adım azaltmak olsun. Öyle bir anda her şeyi kapatmaya çalışma çünkü elinde temel ihtiyaçların için para kalmaz. Küçük ama düzenli ödemelerle ilerlersen hem stresin azalır hem de gerçekten para biriktirecek alan açılır. Önce en yüksek faizli olanları ya da ödeme süresi yaklaşan borçlarını hedefle. Sonra diğerlerine geçersin.

Para biriktirmeye başlamalısın!

Aslında biriktirmeye çok isteklisin ama kuracağın düzen sürekli kayıyor. Bu sene en iyi yapacağın şey bir kenara ayırma sistemi kurmak. Maaşın gelir gelmez belli bir miktar direkt ayrılmalı. Sen elini sürme bile. Az ya da çok önemli değil, önemli olan düzeni oturtmak. Böyle olunca kendini zorlamadan bir bakmışsın birikim birikim olmuş. Hem özgüven toplarsın hem de “Para nereye gitti?” hissi azalır. Bu karar yeni yılda seni ciddi anlamda güçlendirir.

Harcamalarını sadeleştirmen gerekiyor!

Sen aslında güzel para kazanıyorsun ama bazı harcamalar kazandığın paranın gözünde küçülmesine sebep oluyor. Minik kaçamaklar birikince ay sonunda hesabında çok az para kalıyor. Bu sene sana en iyi gelecek karar harcamalarını sadeleştirmek olacak. Kendini kısmaktan bahsetmiyoruz, sadece neye ihtiyacın olduğunu anlamaya çalışmalısın. Gerekirse iki haftalık deneme yap, neyi azalttığında rahatlıyorsun gör. Hem bütçen toparlanır hem de daha az dağınık hissedersin. Bu karar seni yıl boyunca hafif tutar.

