Yapay Zekânın Finans Dünyasında En Fazla Değiştirdiği Alanlar

Son birkaç yıl içinde finans dünyası hiç olmadığı kadar hızlı değişti. Bu değişimin başrolünde ise kuşkusuz yapay zekâ var. Daha önce aylarca süren analizler artık saniyeler içinde yapılabiliyor, bankalar müşterilerini tanımak için yüzlerce sayfa evrak istemiyor, risk hesaplamaları insanlar yerine algoritmalar tarafından yönetiliyor.

Yapay zekâ finans sektöründe öyle bir dönüşüm yarattı ki; yatırım kararlarından kredi süreçlerine, dolandırıcılık tespitinden müşteri hizmetlerine kadar her alanı baştan yazdı.

Peki yapay zekâ finans dünyasında en çok hangi alanları değiştirdi? Gelin, detaylarıyla ele alalım 👇