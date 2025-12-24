Yapay Zekânın Finans Dünyasında En Fazla Değiştirdiği Alanlar
Son birkaç yıl içinde finans dünyası hiç olmadığı kadar hızlı değişti. Bu değişimin başrolünde ise kuşkusuz yapay zekâ var. Daha önce aylarca süren analizler artık saniyeler içinde yapılabiliyor, bankalar müşterilerini tanımak için yüzlerce sayfa evrak istemiyor, risk hesaplamaları insanlar yerine algoritmalar tarafından yönetiliyor.
Yapay zekâ finans sektöründe öyle bir dönüşüm yarattı ki; yatırım kararlarından kredi süreçlerine, dolandırıcılık tespitinden müşteri hizmetlerine kadar her alanı baştan yazdı.
Peki yapay zekâ finans dünyasında en çok hangi alanları değiştirdi? Gelin, detaylarıyla ele alalım 👇
1. Risk analizi: Belgelerden değil, davranışlardan okunan yeni kredi profili.
2. Dolandırıcılık tespiti: Yapay zekâ insanlardan çok daha hızlı şüpheleniyor.
3. Yatırım ve portföy yönetimi: ‘Robot danışmanlar’ dönemi başladı.
4. Müşteri hizmetleri: Banka kuyruğundan sohbet eden chatbot’lara geçiş.
5. Algoritmik alım-satım: İnsan hızının çok ötesinde işlem kapasitesi.
6. Tüketici davranış analizi: Harcama alışkanliklarından kişiye özel teklifler.
7. Sigortacılık: Prim hesaplamaları artık daha adil ve daha doğru.
8. Tedarik zinciri finansmanı: Krizleri dakikalar içinde öngören sistemler.
9. Regülasyon uyumluluğu (RegTech): Ceza riski minimize edildi.
10. Kredi süreçleri: Hafta süren değerlendirmeler artık dakikalık.
11. Bankacılık operasyonları: Maliyetler düştü, hız katlandı.
12. Finansal danışmanlık: Yapay zekâ artık bir uzman.
