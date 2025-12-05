Aliye Ertuğrul Kimdir, Kaç Yaşında? GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul Hakkında Merak Edilenler

Aliye Ertuğrul, hukuki çalışmalarıyla bilinen bir avukattır. Uzmanlık alanları arasında özel hukuk, aile hukuku ve insan hakları hukuku yer almaktadır. Kurumsal danışmanlık, dava süreçleri ve uluslararası hukuki değerlendirmelerde profesyonel destek veren Ertuğrul, meslek hayatında etik ve hak temelli yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

2025 yılında dijital yayıncılık sektörüne adım atan Ertuğrul, GAİN platformunda genel müdürlük görevini üstlenmiş ve medya alanında yönetici olarak görev almaya başlamıştır.

Aliye Ertuğrul Kaç Yaşında?

Aliye Ertuğrul’un yaşı kamuya açık resmi kaynaklarda belirtilmemiştir.

Aliye Ertuğrul Nereli?

Aliye Ertuğrul’un doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda paylaşılmamıştır.