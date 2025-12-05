onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Aliye Ertuğrul Kimdir, Kaç Yaşında? GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul Hakkında Merak Edilenler

Aliye Ertuğrul Kimdir, Kaç Yaşında? GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul Hakkında Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 16:30

GAİN dijital yayıncılık platformunda genel müdürlük görevine getirilen Aliye Ertuğrul, hukuk ve medya alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Atamanın ardından Ertuğrul’un kariyeri ve mesleki geçmişi merak edilmeye başlandı. İşte Aliye Ertuğrul hakkında bilinenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aliye Ertuğrul Kimdir?

Aliye Ertuğrul Kimdir?

Aliye Ertuğrul, hukuki çalışmalarıyla bilinen bir avukattır. Uzmanlık alanları arasında özel hukuk, aile hukuku ve insan hakları hukuku yer almaktadır. Kurumsal danışmanlık, dava süreçleri ve uluslararası hukuki değerlendirmelerde profesyonel destek veren Ertuğrul, meslek hayatında etik ve hak temelli yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

2025 yılında dijital yayıncılık sektörüne adım atan Ertuğrul, GAİN platformunda genel müdürlük görevini üstlenmiş ve medya alanında yönetici olarak görev almaya başlamıştır.

Aliye Ertuğrul Kaç Yaşında?

Aliye Ertuğrul’un yaşı kamuya açık resmi kaynaklarda belirtilmemiştir.

Aliye Ertuğrul Nereli?

Aliye Ertuğrul’un doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda paylaşılmamıştır.

Aliye Ertuğrul'un Mesleği Ne?

Aliye Ertuğrul'un Mesleği Ne?

Aliye Ertuğrul, avukattır. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra kendi hukuk bürosunu kurmuş ve kariyerini bu alanda sürdürmüştür. 2025 itibarıyla GAİN’de genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Aliye Ertuğrul'un Kariyeri

Aliye Ertuğrul'un Kariyeri

Ertuğrul, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından eğitimine ara vermeyerek aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı 2012 yılında tamamlamıştır. 

Avukatlık ruhsatını 2011 yılında alan Ertuğrul, aynı yıl kendi hukuk ofisini kurarak mesleğe resmi olarak adım atmıştır. Kurduğu hukuk bürosunda uzun yıllar boyunca dava takibi, danışmanlık ve uluslararası hukuk değerlendirmeleri gibi alanlarda faaliyet göstermiştir.

Hukuk alanındaki deneyimlerinin ardından 2025 yılında GAİN dijital yayıncılık platformuna genel müdür olarak atanmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın