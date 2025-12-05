GAİN Medya'nın Sahibi Kimdir? GAİN Medya'nın Sahibi Selahattin Aydın Hakkında Merak Edilenler

Dijital yayın platformu GAİN Medya, 21 Şubat 2025’te el değiştirdi. Satın alımın ardından platformun yeni yönetimiyle ilgili pek çok soru gündeme geldi. Özellikle GAİN'in kime satıldığı ve yeni sahibi Selahattin Aydın’ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Gain Medya’nın yeni sahibi hakkında bilinenler...