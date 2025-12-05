onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
GAİN Medya'nın Sahibi Kimdir? GAİN Medya'nın Sahibi Selahattin Aydın Hakkında Merak Edilenler

GAİN Medya'nın Sahibi Kimdir? GAİN Medya'nın Sahibi Selahattin Aydın Hakkında Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 15:02

Dijital yayın platformu GAİN Medya, 21 Şubat 2025’te el değiştirdi. Satın alımın ardından platformun yeni yönetimiyle ilgili pek çok soru gündeme geldi. Özellikle GAİN'in kime satıldığı ve yeni sahibi Selahattin Aydın’ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Gain Medya’nın yeni sahibi hakkında bilinenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

GAİN Medya'nın Sahibi Kimdir?

GAİN Medya'nın Sahibi Kimdir?

GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Satın alım sonrası platformun yeni sahibi Selahattin Aydın olmuştur. Aydın, aynı zamanda GAİN Medya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Selahattin Aydın Kimdir?

Selahattin Aydın Kimdir?

Selahattin Aydın, yurt dışında eğitimini tamamlamış ve New Porty University’den yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 1982 yılında iş hayatına başlayan Aydın, kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

21 Şubat 2025’te GAİN Medya’nın Anahat Holding tarafından satın alınmasıyla birlikte platformun Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve GAİN’in yeni sahibi olarak görevini sürdürmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın