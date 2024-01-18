Cem Yılmaz, Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'ya Başarı Diledi
Cem Yılmaz, Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'ya Başarı Diledi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar dileyerek seslendi. Yılmaz, AROG ve GORA filmlerine de ince bir göndermede bulunarak “Uzay oldu mu biliyosun, her zaman” yazdı.
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43 yaşında tecrübeli bir savaş pilotu olan Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’ya sosyal medya aracılığıyla tebrik mesajı yolladı.
Cem Yılmaz mesajında GORA ve AROG’a da ince bir göndermede bulunarak “İlk Türk astronot Alper beye ve emeği gecen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyosun,her zaman” yazdı.
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