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Cem Yılmaz, Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'ya Başarı Diledi

Cem Yılmaz, Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'ya Başarı Diledi

Cem Yılmaz
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 00:01

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar dileyerek seslendi. Yılmaz, AROG ve GORA filmlerine de ince bir göndermede bulunarak “Uzay oldu mu biliyosun, her zaman” yazdı. 

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43 yaşında tecrübeli bir savaş pilotu olan Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti.

43 yaşında tecrübeli bir savaş pilotu olan Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’ya sosyal medya aracılığıyla tebrik mesajı yolladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’ya sosyal medya aracılığıyla tebrik mesajı yolladı.

Cem Yılmaz mesajında GORA ve AROG’a da ince bir göndermede bulunarak “İlk Türk astronot Alper beye ve emeği gecen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyosun,her zaman” yazdı.

Cem Yılmaz mesajında GORA ve AROG’a da ince bir göndermede bulunarak “İlk Türk astronot Alper beye ve emeği gecen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyosun,her zaman” yazdı.
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