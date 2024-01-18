İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Çıktığı Anlarda Gelen Cehalet Dolu Yorum
İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Çıktığı Anlarda Gelen Cehalet Dolu Yorum
Kaynak: https://twitter.com/Medyanin50Tonu/st...
İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı anda canlı yayın yapan hesaba gelen yorum hepimizi ters köşe yaptı. Canlı yayın sırasında Dünya'nın düz olduğunu belirten beyin yakan yorum geldi. Detaylar...👇
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İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkma anını hepimiz göğsümüz kabararak izledik.
Gezeravcı'nın uzay serüveni hepimiz için merak konusuyken tarihte bir ilk yaşadık.
Tüm Türkiye birlikte geri sayım yaptık ve o anları hafızalara kazıdık.
Ancak uzaya çıkış anında yapılan canlı yayınlardan bir tanesine öyle bir yorum geldi ki hepimize "kaçıncı yüzyıldayız?" sorusunu sordurdu.
Dünyanın düz olduğuyla ilgili beyin yakan yoruma yorumlar da gecikmedi.👇
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