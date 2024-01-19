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Alper Gezeravcı'nın Göğsümüzü Kabartan Konuşmasının Ardından Uzaya Çıkan Astronotların Sözleri Akla Geldi

Alper Gezeravcı'nın Göğsümüzü Kabartan Konuşmasının Ardından Uzaya Çıkan Astronotların Sözleri Akla Geldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 12:29

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün sözünü kullanan Gezeravcı'nın göğüs kabartan videosunun ardından uzaya çıkan diğer astronotların sözleri akıllara geldi. Peki, onlar neler söylemişti...

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekibin uzaya ulaştığı anları heyecan dorukta takip ettik. Canlı yayınlanan o anlar yüreklerimizi hoplattı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekibin uzaya ulaştığı anları heyecan dorukta takip ettik. Canlı yayınlanan o anlar yüreklerimizi hoplattı.

Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra bizlere çektikleri video ile ulaştı. İlk Türk astronotun uzayda ilk sözleri ne olacak, sorusu herkesin gündemindeydi.

Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra bizlere çektikleri video ile ulaştı. İlk Türk astronotun uzayda ilk sözleri ne olacak, sorusu herkesin gündemindeydi.

Gezeravcı yaptığı konuşma ile göğsümüzü kabarttı, herkes tahminlerde bulunurken o "İstikbal göklerdedir" diyerek gözlerimizi doldurdu.

Gezeravcı yaptığı konuşma ile göğsümüzü kabarttı, herkes tahminlerde bulunurken o "İstikbal göklerdedir" diyerek gözlerimizi doldurdu.

O unutulmaz anları hatırlayalım...

Gezeravcı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini uzayda tekrar etmesi hepimizi gururlandırırken diğer astronotların sözleri de gündemdeydi.

Gezeravcı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini uzayda tekrar etmesi hepimizi gururlandırırken diğer astronotların sözleri de gündemdeydi.
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Uzaya ilk kez çıkan astronotlar geçmişte neler söylemiş, gelin bir bakalım...

Uzaya ilk kez çıkan astronotlar geçmişte neler söylemiş, gelin bir bakalım...

Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, uzayda ilk kez "Dünya mavi, ne kadar güzel! İnanılmaz" demişti.

Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, uzayda ilk kez "Dünya mavi, ne kadar güzel! İnanılmaz" demişti.

Ay yüzeyine adım atan ilk insan olarak tarihe geçmiş Amerikalı Deniz Kuvvetleri pilotu Neil Armstrong ise, "İnsan için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım" demişti.

Ay yüzeyine adım atan ilk insan olarak tarihe geçmiş Amerikalı Deniz Kuvvetleri pilotu Neil Armstrong ise, "İnsan için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım" demişti.

Gururluyuz!

Kullanıcıların gurur dolu paylaşımları...

Kullanıcıların gurur dolu paylaşımları...
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BlueCraving

“İstikbal göklerdedir” bundan daha anlamlı daha güzel bir söz mü var? Ata’m adeta bu günler için söylemiş 🥰🇹🇷

mervednz

Gurur duydum. 🇹🇷