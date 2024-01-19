Alper Gezeravcı'nın Göğsümüzü Kabartan Konuşmasının Ardından Uzaya Çıkan Astronotların Sözleri Akla Geldi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün sözünü kullanan Gezeravcı'nın göğüs kabartan videosunun ardından uzaya çıkan diğer astronotların sözleri akıllara geldi. Peki, onlar neler söylemişti...