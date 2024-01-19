Alper Gezeravcı'nın Göğsümüzü Kabartan Konuşmasının Ardından Uzaya Çıkan Astronotların Sözleri Akla Geldi
Alper Gezeravcı'nın Göğsümüzü Kabartan Konuşmasının Ardından Uzaya Çıkan Astronotların Sözleri Akla Geldi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün sözünü kullanan Gezeravcı'nın göğüs kabartan videosunun ardından uzaya çıkan diğer astronotların sözleri akıllara geldi. Peki, onlar neler söylemişti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekibin uzaya ulaştığı anları heyecan dorukta takip ettik. Canlı yayınlanan o anlar yüreklerimizi hoplattı.
Gezeravcı uzaya ulaştıktan sonra bizlere çektikleri video ile ulaştı. İlk Türk astronotun uzayda ilk sözleri ne olacak, sorusu herkesin gündemindeydi.
Gezeravcı yaptığı konuşma ile göğsümüzü kabarttı, herkes tahminlerde bulunurken o "İstikbal göklerdedir" diyerek gözlerimizi doldurdu.
O unutulmaz anları hatırlayalım...
Gezeravcı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini uzayda tekrar etmesi hepimizi gururlandırırken diğer astronotların sözleri de gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzaya ilk kez çıkan astronotlar geçmişte neler söylemiş, gelin bir bakalım...
Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, uzayda ilk kez "Dünya mavi, ne kadar güzel! İnanılmaz" demişti.
Ay yüzeyine adım atan ilk insan olarak tarihe geçmiş Amerikalı Deniz Kuvvetleri pilotu Neil Armstrong ise, "İnsan için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım" demişti.
Kullanıcıların gurur dolu paylaşımları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
“İstikbal göklerdedir” bundan daha anlamlı daha güzel bir söz mü var? Ata’m adeta bu günler için söylemiş 🥰🇹🇷
Gurur duydum. 🇹🇷