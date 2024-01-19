Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uzayda Ne Kadar Kalacak? Hangi Çalışmalar Yapılacak?
Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uzayda Ne Kadar Kalacak? Hangi Çalışmalar Yapılacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gecenin ilk saatlerinde başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise 'İstikbal göklerdedir' oldu. Peki, Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Hangi çalışmalar yapılacak?
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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen fırlatma ile tarihi uçuş başladı.
Uzay yolculuğu, yaklaşık bir buçuk gün sürecek. Dragon kapsülünün 20 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.
Ekip, uzay istasyonundaki yedi astronot tarafından karşılanacak ve istasyonda 13 bilimsel deneye imza atılacak.
Mikro yer çekimi ortamında 14 gün kalacak olan astronotlar, uçuşun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar birçok farklı deney yapacak.
Çalışmaların TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli bir şekilde yürütüleceği ifade edilirken Gezeravcı, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda çalışmalar yapacak.
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Astronotlar görevlerini tamamlamalarının ardından kapsülden ayrılarak paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.
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