Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uzayda Ne Kadar Kalacak? Hangi Çalışmalar Yapılacak?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gecenin ilk saatlerinde başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise 'İstikbal göklerdedir' oldu. Peki, Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Hangi çalışmalar yapılacak?