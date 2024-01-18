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Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Ne Olacak Sorusuna Gelen İlginç Tahminler

Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Ne Olacak Sorusuna Gelen İlginç Tahminler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.01.2024 - 15:49

Alper Gezeravcı ilk Türk astronot olacak. Kendi ve çevresi kadar uzayla ilgisi olan herkesin heyecanla beklediği o anlar beklense de işin içine mizah da giriyor. Bir Twitter kullanıcısı da Gezeravcı'nın ilk sözünün ne olacağını sordu. Eğlenceli ve manidar yanıtlar geldi.

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Soru şöyleydi...

Soru şöyleydi...
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Gelen yanıtlara bakalım!

Gelen yanıtlara bakalım!
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