Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Ne Olacak Sorusuna Gelen İlginç Tahminler
Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Ne Olacak Sorusuna Gelen İlginç Tahminler
Alper Gezeravcı ilk Türk astronot olacak. Kendi ve çevresi kadar uzayla ilgisi olan herkesin heyecanla beklediği o anlar beklense de işin içine mizah da giriyor. Bir Twitter kullanıcısı da Gezeravcı'nın ilk sözünün ne olacağını sordu. Eğlenceli ve manidar yanıtlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soru şöyleydi...
Gelen yanıtlara bakalım!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda