İsviçre Alpleri mi Diyelim Yoksa Açıklamak İster Misin? Uludağ'dan Paylaşılan Bir Menü Dudak Uçuklattı

Ülkemiz yaz turizminde olduğu kadar kış turizminde de iddialı bir ülke ve Uludağ da en ünlü kış tatili destinasyonlarından biri. Turistik olmayan yerlerde bile restoran fiyatları çığrından çıkmışken insanlar turistik bölgelerdeki fiyatları da merak edebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı Bursa'dan bir menü paylaştı ve bu menüdeki yüksek fiyatlar gündem oldu.