İsviçre Alpleri mi Diyelim Yoksa Açıklamak İster Misin? Uludağ'dan Paylaşılan Bir Menü Dudak Uçuklattı
İsviçre Alpleri mi Diyelim Yoksa Açıklamak İster Misin? Uludağ'dan Paylaşılan Bir Menü Dudak Uçuklattı
Ülkemiz yaz turizminde olduğu kadar kış turizminde de iddialı bir ülke ve Uludağ da en ünlü kış tatili destinasyonlarından biri. Turistik olmayan yerlerde bile restoran fiyatları çığrından çıkmışken insanlar turistik bölgelerdeki fiyatları da merak edebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı Bursa'dan bir menü paylaştı ve bu menüdeki yüksek fiyatlar gündem oldu.
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Uludağ kış turizminin en gözde bölgelerinden. Haliyle yüksek talep gören Uludağ'da fiyatlar normalden biraz yüksek olabiliyordu.
Ancak 2024 fiyatları buranın turistik bir bölge olduğunu bilen kişileri bile isyan ettirdi.
Paylaşılan menü şöyle...
Yine aynı bölgenin başka bir mekanındaki içecek menüsü de şu şekilde...
Tabii menüyü inceleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Tabii kıyaslar da kaçınılmaz oluyor.
Salata fiyatı da ilgi çekiciydi.
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