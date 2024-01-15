Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Başlayalım.
İngilizce Türkçe geçişi de sık sık kullanılıyor.
Biz güleriz.
Görselle kelimeyi harmanlamış.
👇
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Nasıl bilmezsin!
Bu daha iyi.
Kırsal bölge çorbası daha doğru.
Doğrusu bu olmalı.
Bunu cidden demiş mi?
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Bu da iyiymiş.
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Semihcenk
Kapatalım artık.
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mu yu ayri yazsa,efsane espri olacakti
Kaptan müsait bi yerde inek ahahaha👌👌