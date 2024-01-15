Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.01.2024 - 17:47

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

İngilizce Türkçe geçişi de sık sık kullanılıyor.

İngilizce Türkçe geçişi de sık sık kullanılıyor.
twitter.com

Biz güleriz.

Biz güleriz.
twitter.com

Görselle kelimeyi harmanlamış.

Görselle kelimeyi harmanlamış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Nasıl bilmezsin!

Nasıl bilmezsin!
twitter.com

Bu daha iyi.

Bu daha iyi.
twitter.com

Kırsal bölge çorbası daha doğru.

Kırsal bölge çorbası daha doğru.
twitter.com

Doğrusu bu olmalı.

Doğrusu bu olmalı.
twitter.com

Bunu cidden demiş mi?

Bunu cidden demiş mi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu da iyiymiş.

Bu da iyiymiş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Semihcenk

Semihcenk
twitter.com

Kapatalım artık.

Kapatalım artık.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
5
5
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
dogrucu adam

mu yu ayri yazsa,efsane espri olacakti

ömer

Kaptan müsait bi yerde inek ahahaha👌👌