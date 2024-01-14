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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
14.01.2024 - 14:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Cezaevi ayrıntısı nereden aklına geldi ki?

2. Cezaevi ayrıntısı nereden aklına geldi ki?
twitter.com

3. Kibarca (!)

4. Altın Küre'de Timothée Chalamet ve Kylie Jenner:

4. Altın Küre'de Timothée Chalamet ve Kylie Jenner:
twitter.com

5. Var bi' hayalimiz...

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6. Şaplak önemli bir ayrıntı:

7. Manitamla aynısını denemeye gidiyorum.

8. Ne eksik ne fazla...

9. Aşkım gel bi' şey deneyeceğiz seninle.

10. 😂 😂 😂

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11. Şu fotoğrafı görünce gülümsememe ihtimali sıfır.

11. Şu fotoğrafı görünce gülümsememe ihtimali sıfır.
twitter.com

12. Haftaya görüşmek üzere.👋

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