İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Cezaevi ayrıntısı nereden aklına geldi ki?
3. Kibarca (!)
4. Altın Küre'de Timothée Chalamet ve Kylie Jenner:
5. Var bi' hayalimiz...
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6. Şaplak önemli bir ayrıntı:
7. Manitamla aynısını denemeye gidiyorum.
8. Ne eksik ne fazla...
9. Aşkım gel bi' şey deneyeceğiz seninle.
10. 😂 😂 😂
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11. Şu fotoğrafı görünce gülümsememe ihtimali sıfır.
12. Haftaya görüşmek üzere.👋
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